Vakantie 2020: als we niet weg kunnen, gaan we massaal al mijmerend fotoalbums maken

We maken weer massaal fotoboeken: 'Omzet is verdubbeld'

De producenten van fotoalbums doen uitgerekend in deze 'vakantieluwe' periode uiterst goede zaken. Nu toeristen vanwege corona er niet actief op uit kunnen, blijken ze massaal fotoboeken te maken. Daarbij mijmerend aan tijden dat we nog 'gewoon' vakantie konden vieren. Er worden zelfs speciale 'coronaboeken' gemaakt. Ook fotovergrotingen en andere geschenken - voorzien van een persoonlijke foto of boodschap als hart onder de riem - gaan momenteel massaal over de internettoonbank.

Vanwege thuisquarantaine hebben 'we' momenteel meer vrije tijd om eindelijk eens aan de slag te gaan met die vakantiealbums waar we vorige jaren niet aan zijn toegekomen.

Helft meer omzet

Exacte getallen wil het beursgenoteerde internationale Smartphoto niet noemen, maar marketingmanager Susan Delver spreekt van een significante stijging. "En dan moet je denken aan vijftig procent of meer." Smartphoto - met een vestiging in Hengelo - levert fotoboeken, waarbij de consument de foto's via internet aanlevert, maar ook allerlei cadeau-artikelen, voorzien van een foto of persoonlijke boodschap.

Tropentijden

Ook andere producenten van fotoboeken beleven momenteel tropentijden. Woordvoerders van andere grote producenten van fotoboeken als Pixum en Albelli melden eveneens dat de omzet met tientallen procenten is toegenomen. Kruidvat spreekt zelfs een stijging van de productie van fotoboeken met meer dan 120 procent en bij de fotocadeaus van vijfhonderd procent. Ook Kruidvat denkt dat de explosieve stijging komt doordat mensen meer tijd hebben en doordat ze elkaar een hart onder de riem willen steken.

Massaal aan het 'foto's plakken'

Op het moment dat duidelijk werd dat de voorjaarsvakantie door corona in het water zou vallen, dreigden het barre tijden te worden voor de producenten van fotoboeken. Maar uitgerekend in een tijdperk waarin het maar de vraag is óf en op welke manier we dit jaar met vakantie kunnen, blijkt de consument massaal aan het digitaal 'foto's plakken' te slaan.

"En dan is het leuk om nog even herinneringen op te halen aan die wintersport of stedentrip", zegt Delver.

Persoonlijk cadeau

Maar niet alleen fotoalbums en fotovergrotingen op canvas, hout of metaal zijn in trek. "Nog meer dan bij fotoalbums zien we een verkoopstijging van de persoonlijke cadeautjes. Gifts als puzzels, mokken, speelkaarten of andere cadeaus, al dan niet voorzien van een foto of persoonlijke groet."

Manager Delver heeft een duidelijk idee over de oorzaak, waarbij ze afgaat op geluiden uit de markt. "Mensen zijn veel thuis en proberen zich samen met hun kinderen te vermaken. Daarbij is het populair om dan samen met het hele gezin persoonlijk getinte cadeautjes te maken voor opa en/of oma of andere mensen die ze liefhebben en die ze momenteel niet kunnen zien of bezoeken."

Speciale 'coronaboeken'

Opvallend detail: in landen waar de lockdown het strengst is, worden de meeste fotoboeken gemaakt. Dat meldt Albelli, dat internationaal actief is. "Zo zie je dat de vraag in een landen als Frankrijk sterker is gestegen dan in Scandinavië", zo laat een woordvoerder weten.

En dan doet er zich nog een ander opvallend fenomeen voor. "We zien zelfs dat er klanten zijn die fotoboeken specifiek wijden aan deze coronaperiode", aldus de zegsman.

Rest van het jaar

Los van de huidige recordomzet houden de producenten van fotoboeken wel hun hart vast voor de rest van dit jaar. Susan Delver van Smartphoto: "Want als mensen dit jaar inderdaad minder vaak op vakantie gaan, dan heeft dat onherroepelijk zijn weerslag op de cijfers. Daar proberen we creatief in te zijn door de consument aan de hand te nemen. Ze ervan de noodzaak te laten inzien dat het soms handig is om foto's in een boek te bewaren."

Daarbij wijst ze op de huidige tendens dat de consument er in coronatijd veelvuldig op uit trekt om natuurfoto's te maken. "Je kunt dan al die foto's wel vastleggen en ze bewaren op je mobieltje, maar op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer. Wat is er dan mooier die foto's vanuit een boek te bekijken? Bovendien blijven we de consument erop wijzen dat we meer te bieden hebben dan alleen fotoalbums. Want hoe druk het nu ook mag zijn, we kijken natuurlijk wel met enige zorg naar de rest van dit jaar."