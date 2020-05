Oproep: twee minuten kabaal als schreeuw om aandacht voor geplaagde evenementenbranche

Geen Dauwpop, geen Bevrijdingsfestival, geen tentfeesten. De zomer van 2020 blijft oorverdovend stil. Een regelrechte strop voor tal van organisatoren, maar ook voor de talloze toeleveranciers. En voor de vele duizenden bezoekers van de festivals uiteraard.

Voor het evenement in Twenterand, traditioneel op Hemelvaartsdag, was al in een vroeg stadium bekend dat Randrock vanwege corona niet zou doorgaan. Tijdens een persconferentie maakt de organisatie dinsdagavond bekend dat er volgend jaar hoe dan ook weer een nieuwe editie komt. "En dat was nog niet zo vanzelfsprekend", aldus Rik Pape.

Zoveel mogelijk kabaal

De organisatie heeft bovendien het voortouw genomen tot een opmerkelijke actie. "Randrock zou Randrock niet zijn als we niet met iets bijzonders zouden komen", aldus Pape. "We doen namelijk aan alle inwoners van Overijssel om Hemelvaartsdag exact om 19.00 uur zoveel mogelijk kabaal te maken. Op de elektrische gitaar, op de midwinterhoorn, toeterend met de claxon. Het maakt niet uit hoe. Wat ons betreft doet het hele land mee. Maar laten we eerst maar eens beginnen met Overijssel."

Noodkreet

Achterliggend idee is dat de noodkreet doordringt tot politiek Den Haag. Want het is volgens Pape één voor twaalf voor de evenementenbranche. "Diverse sectoren komen voorzichtig weer wat op gang, maar zoals het er nu naar uit ziet, wordt de evenementenbranche het hardst en langst getroffen van allemaal. Er zijn politieke partijen die wat schamper doen over evenementen. Dat het een leuke hobby en gezellige bedoening is. Maar dit is een volwaardige serieuze sector. Waar niet alleen grote bedragen in omgaan, maar waar ook veel werkgelegenheid mee is gemoeid. Vandaar onze oproep aan heel Overijssel om die avond twee minuten onbedaarlijk veel kabaal te maken."



Pape zegt te hopen dat de politiek met voldoende steunmaatregelen komt: "Anders zitten we straks zonder deze branche. En dan zijn we nog veel verder van huis." Of Den Haag de noodkreet zal oppikken, zal volgens hem op termijn duidelijk moeten worden: "Of het helpt, moet uiteraard blijken. Maar het lucht in ieder geval op..."