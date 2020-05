Voormalig motorbendelid uit Vroomshoop genomineerd voor nieuwe zorgaward

Prestigieus is de prijs nog niet te noemen: de Gouden Bezem Award die eind mei voor het eerst wordt uitgereikt aan een 'moedige en creatieve professional in het sociaal domein'. Opmerkelijk is in elk geval wel één van de genomineerden: jongerenwerker Niel Brinkhuis uit Vroomshoop. Onder meer vanwege vermeende connecties met een verboden motorbende doen Twentse gemeenten geen zaken meer met hem.

Brinkhuis heeft een zwaar en lastig jaar achter de rug. Met zijn bedrijf DHC Coaching ging het bergafwaarts door de weigering van de Twentse gemeenten nog langer met hem samen te werken. Dat was in februari vorig jaar. Op dat moment begeleidde hij een aantal jongeren, maar de contracten werden opgezegd. Volgens Brinkhuis werd en wordt hij in Twente en omgeving nog steeds onterecht in een kwaad daglicht gesteld. Op verschillende manieren probeerde hij zijn naam te zuiveren. Met matig succes.

Aan de bak in een justitiële jeugdinrichting

Inmiddels lijkt het beter te gaan met Brinkhuis. Op zijn Facebookpagina verschijnen geregeld berichten waarin hij meldt positief en gemotiveerd te zijn. En ondanks dat de Twentse gemeenten geen beroep meer op hem doen, werkte hij afgelopen tijd een aantal weken in een justitiële jeugdinrichting in het zuiden van het land. Brinkhuis: "Ik was speciaal ingehuurd om mijn expertise, ervaring en verleden. De overheid heeft dit juist goedgekeurd."

Ondanks de recente werkzaamheden in de jeugdinrichting en zo nu en dan een opdracht, drukt de beslissing van de Twentse gemeenten vooral financieel zwaar op Brinkhuis. "Ik heb schulden moeten maken. Leen soms geld van mijn schoonouders om naar een klus te kunnen. Mijn passie om mensen te helpen houdt me overeind."

Nominatie Gouden Bezem

In die periode werd ook bekend gemaakt dat Brinkhuis tot de vijf genomineerden behoort voor de Gouden Bezem Award, die voor het eerst wordt uitgereikt door de WWZ Academie uit Zaandam.

De Vroomshoper ontving de nominatie voor zijn rechttoe rechtaan benadering als ervaringsdeskundige. "Voor mij is geen hulpvraag te extreem. Indien nodig ga ik een stap verder dan wat het reguliere aanbod biedt. Ik vind samenwerken met anderen om kennis en kracht te verbinden een grote meerwaarde voor maatwerk", zegt Brinkhuis in het persbericht dat verscheen naar aanleiding van zijn nominatie.

Professor Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, reikt op 26 mei de Gouden Bezem uit aan de meest inspirerende Nieuwe Bezem. Initiatiefnemer van de prijs is Anne Vrieze van de WWZ Acacemie: "We willen dat beleidsmakers, adviseurs en andere professionals in dit vakgebied weer met gezond verstand gaan denken en werken in het sociaal domein."