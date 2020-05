Van meineed verdachte broer Deventer ontuchttandartsen "het is een groot complot"

Strafzaak over ontucht door tandartsen onder meer in Deventer (Foto: RTV Oost)

Twee broers die veroordeeld werden omdat ze in hun tandartspraktijken in Deventer en Halle zeker vier vrouwelijke patiënten betast hadden zijn het slachtoffer van een complot. Dat zei de derde broer van de tandartsen voor de rechtbank in Zwolle.

De broer, een 32-jarige man uit Apeldoorn, stond vandaag terecht omdat hij volgens het Openbaar Ministerie meermaals meineed pleegde tijdens de strafzaak van zijn broers. De officier van justitie eiste een half jaar gevangenisstraf.

De twee broers werden in 2017 en 2018 veroordeeld tot werkstraffen en voorwaardelijke straffen nadat meerdere jonge vrouwelijke patiënten tussen de 13 en 21 jaar oud naar de politie waren gestapt met verhalen dat ze door de broers betast waren terwijl ze in de behandelkamer waren. Beiden werden voor langere tijd uit hun ambt geschorst en zijn inmiddels onherroepelijk veroordeeld voor de ontucht.

Broer onder ede gehoord

Hun 32-jarige broer werd tijdens het proces meermaals als getuige onder ede gehoord. Zowel bij de rechtbank als bij het Centraal Tuchtcollege in Den Haag. In de verklaringen die hij daar aflegde verklaarde de 32-jarige dat de ontucht nooit plaatsvond. De man zegt dat hij daar zeker van is omdat hij in die tijd als assistent bij alle behandelingen was. Ook op de momenten waarvan de vrouwen zeggen dat ze werden betast.



Uit de verklaringen die de slachtoffers aflegden maar ook uit andere verklaringen van getuigen komt naar voren dat zij de 'derde' nooit eerder zagen. Slechts één van hen zag de man een keer in een witte jas in de praktijk rondlopen. Reden voor het Openbaar Ministerie om de broer te vervolgen wegens meineed.

Broer: slachtoffers spanden samen

Tijdens de behandeling van de rechtszaak hield de verdachte broer een lang verhaal waarin hij duidelijk probeerde te maken dat de slachtoffers met elkaar samenspanden. "We hadden nooit problemen met vrouwelijke patiënten, alleen maar met deze selecte groep. Zij liegen, ik sta daar voor honderd procent achter" aldus de man.

Als bewijs dat de vrouwen elkaar kennen en daarom tegen zijn familie samenspanden kwam de 32-jarige met een stapel uitdraaien van Facebookpagina's. Hij wees de rechters erop dat de vrouwen elkaar allemaal kennen via de sociale media en met grote regelmaat elkaars foto's 'liken'. Om dat te achterhalen had hij een nep-account gemaakt, zodat geen van de aangeefsters argwaan zou krijgen.



"Ik voel mij onbegrepen en machteloos" zei de broer tegen de Zwolse rechters. "Wij zijn van goede komaf, het geeft mij ontzettend veel stress. Waarom zijn die mensen toch zo laag, dat doet mij veel pijn." De rechtbank doet over twee weken uitspraak.