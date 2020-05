Boomkikkers in Twente krijgen dna-onderzoek

Het is half elf 's avonds en aardedonker in het Witte Veen. Het luide gekwaak van het knalgroene kikkertje levert een prachtig natuurconcert op. "Wij vermoeden dat de kikker door inteelt te zwak wordt en langzaam verdwijnt," vertelt Annemieke Ouwehand van Natuurmonumenten. "Vandaar het onderzoek."

Zoektocht

Op haar hoofd prijkt een klein lampje en met haar telefoon laat ze het geluid van de boomkikker horen. "Hopelijk reageert er één in de buurt, zodat we het diertje kunnen bekijken." In de verte hoort ze er wel twee. Het is een soort knarsend geluid dat zeker een kilometer ver draagt.

Dertig mannetjes

In het Witte Veen bij Buurse zitten ongeveer dertig mannetjes. Dat is erg weinig volgens Ouwehand. "Als je alleen al deze plas ziet, is er wel plek voor honderd kikkers. Maar ik hoor er maar zeven..." De week ervoor had ze twaalf mannetjes horen roepen.

Boomkikker

De kikker is maar vier centimeter groot en zo groen als een jong blaadje. Het is in Nederland de enige soort die in bomen en struiken zit. Na een uur rondlopen, is er nog geen boomkikker gevonden. Net als Ouwehand de zoektocht wil opgeven, begint er een vlak voor haar neus te kwaken. "Maar dan nog! Ze zijn bijna onzichtbaar, dus we moeten heel goed zoeken."

Of Ouwehand er één heeft gevonden, dat zie je in het filmpje hieronder.