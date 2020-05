Parkeerproblemen huisartsen Almelo opgelost

Alleen bij spoedgevallen kan nu nog overal geparkeerd worden, maar daar moet verandering in komen. Dat betekent geen boetes meer en ook geen discussies met parkeerwachters.

Op vragen van politieke partij LAS (Lokaal Almelo Samen) antwoordde verantwoordelijk wethouder Arjen Maathuis dat elke huisarts een ontheffing op zijn of haar kenteken kan krijgen. Daar nam Jan Hammink van LAS niet direct genoegen mee, omdat huisartsen soms vervangen worden en ook werken er praktijkondersteuners binnen de huisartsenpraktijk.

De gemeente gaat een brief naar alle huisartsen en verloskundigen sturen met daarin alle voorwaarden voor de ontheffingen. Wethouder Maathuis: "Huisartsen en verloskundigen mogen niet parkeren in de vakken die voor betaald parkeren bedoeld zijn, dus alleen op plekken waar je normaal gesproken niet mag parkeren. Verder is het de verantwoordelijkheid van de huisartsen zelf om op tijd door te geven wat het kenteken van hun waarnemer is."

Illegaal parkeren

Huisartsen en verloskundigen voelen zich nu regelmatig gedwongen om zich niet aan de wet te houden. Zoals huisarts Ulbo Heikens: “Als ik in de rij voor een parkeergarage moet staan, kaartje kopen en ook met uitrijden met een beetje pech nog in de rij sta, kan ik nooit een visite binnen een half uur afronden. En daar krijgen wij als huisarts ons geld voor. Daarom zet ik mijn auto gewoon maar illegaal ergens neer en ga de discussie aan met parkeerwachters.”

Ook Vronica Falkmann van Verloskundigen Praktijk Almelo parkeert regelmatig illegaal: “Als ik naar een spoedgeval moet ga ik geen tijd verliezen met veel verder parkeren. Desnoods zet ik mijn auto dan op de stoep. Bij gewone bezoekjes maakt een stukje lopen voor mij niet uit.”

Wat zijn de parkeerproblemen voor huisartsen en verloskundigen

Volgens Jan Hammink van LAS gaat het niet eens alleen om doorsnee bezoekjes aan patiënten: “De meeste visites van huisartsen zijn planbaar en dus kort. Tijdens deze visites kan zich echter ook een spoedoproep voordoen. Het is dan zaak dat de huisarts zo weinig mogelijk tijd verliest.”

Geen misbruik

Daar moet nu dus verandering in gaan komen, want ook als het aan wethouder Maathuis ligt is dat straks niet langer illegaal. Maathuis vertrouwt erop dat verloskundigen en huisartsen zo'n ontheffing niet zullen misbruiken voor privédoeleinden. Doorslaggevend is wat hem betreft: “Dat de gezondheidszorg een belangrijke tak van sport is en dat rechtvaardigt een uitzonderingspositie zodat huisartsen en verloskundigen hun werk ongestoord kunnen doen. En ik ga er vanuit dat een huisarts wanneer die vrij is de auto niet op de stoep parkeert om een stokbroodje op de markt te kopen."