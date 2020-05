Sobere herdenking vuurwerkramp in Enschede, burgemeester legt in stilte krans

In kleine kring is vanochtend stilgestaan bij de vuurwerkramp, vandaag precies twintig jaar geleden, in Enschede. Burgemeester Onno van Veldhuizen en Bram Distel, voorzitter van de Stichting Herdenking Vuurwerkramp, legden een krans bij het monument op de Lasonderbleek.

In de wijk Roombeek kwamen 23 mensen om het leven toen op zaterdag 13 mei 2000 het bedrijf SE Fireworks ontplofte. Bijna duizend mensen raakten gewond.

Op de plek waar het bedrijf stond, staat nu het monument. Geen toespraak van de burgemeester, geen mooie woorden van de Stichting Herdenking Vuurwerkramp en geen grote samenkomst. Waar de ramp normaal gesproken groots wordt herdacht, komen de mensen vandaag één voor één naar de plek waar de vuurwerkramp zich voltrok. Maar dat maakt het niet minder indrukwekkend.



"Litteken in gezicht van Enschede"

"Het is niet groots en niet vooraf aangekondigd, maar het blijft indrukwekkend", zegt Van Veldhuizen. "Mensen druppelen naar deze plek, op anderhalve meter van elkaar. Iedereen kan zich goed voorstellen dat, wanneer je daar staat, het allemaal weer binnen komt. Ook als je er als mens zelf niet bij was, dan voel je toch heel veel van wat er is gebeurd. Het is een litteken in het gezicht van Enschede. Het is een mooie wijk geworden, maar we hadden het litteken liever niet gehad."



Staand bij het monument denkt Van Veldhuizen er aan hoe broos het leven is en hoe het 'zomaar uit je hand kan worden geblazen'. "Maar ook over de veerkracht van mensen en van onze stad. Die veerkracht kan die stad niet alleen opbrengen en dat is ook niet gebeurd. We hebben heel veel hulp gekregen uit ons eigen land, maar ook uit Europa."



Corona

Dat de herdenking dit jaar anders is door de coronacrisis, is niet anders. "We hebben het met dodenherdenking ook meegemaakt. Je wilt natuurlijk veel liever normaal, maar het gaat. Want je staat er bij stil", besluit Van Veldhuizen.

Vanmiddag van vijf voor half vier tot half vier, het moment waarop de grote explosie plaatsvond, luiden de kerkklokken.