MeeReizen annuleert vakanties voor mensen met beperking: 'Anderhalve meter onmogelijk'

Reisorganisatie MeeReizen uit Borne heeft bijna alle vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking die tot 30 augustus stonden gepland, geannuleerd. Alleen de kindervakanties in augustus gaan waarschijnlijk door. MeeReizen heeft dit besloten, nadat veel mensen vragen hadden gesteld over de vakanties en de coronamaatregelen.

"Het spijt ons enorm voor alle lieve vakantiegangers die we zo graag meegenomen hadden op reis. Maar dit jaar kan het helaas door dat akelige coronavirus allemaal niet doorgaan", aldus bestuursvoorzitter Ellen Nauta. Eerder werden vakanties in mei en juni al geannuleerd, nu dus ook de andere vakanties.

Vervoer onmogelijk

De anderhalvemetermaatregel maakt gezamenlijk vervoer van mensen die horen tot een kwetsbare groep onmogelijk, zegt Nauta. "Hetzelfde geldt voor het ondernemen van activiteiten in of rond een groepsaccommodatie en zeker ook voor het bieden van hulp en ondersteuning. We hadden nog kunnen wachten en hopen op versoepeling van maatregelen, maar mensen willen ook weten waar ze aan toe zijn. Daarom hebben we gisteravond, weloverwogen en zorgvuldig, de knoop doorgehakt. Met pijn in het hart, dat is een ding dat zeker is."

De kindervakanties, voor kinderen jonger dan 12, gaan vooralsnog wel door. Voor deze groep geldt de anderhalvemetermaatregel immers niet. Daardoor is vervoer mogelijk en kunnen uitstapjes gemakkelijker worden georganiseerd. Wel wordt nog onderzocht hoe de begeleiding rekening kan houden met de afstand. Mocht het kabinet de regels weer strenger maken, wordt opnieuw gekeken naar de kindervakanties.

Geld terug

MeeReizen geeft iedereen van wie de vakantie is geannuleerd geld terug, in plaats van vouchers of tegoedbonnen. "Gelukkig kunnen we dit doen omdat we, na zoveel jaren, een kleine buffer opgebouwd hebben voor onvoorziene omstandigheden."