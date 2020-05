Corona: Veiligheidsregio Twente gaat als het moet strenger optreden

De coronamaatregelen worden stapje voor stapje losgelaten en we mogen steeds meer. Maar daar gaat niet iedereen even goed mee om. Om een tweede besmettingsgolf tegen te gaan gaat de Veiligheidsregio Twente strenger optreden.

"Laat ik beginnen met te zeggen dat het goed gaat in Twente, de besmettingscijfers spreken wat dat betreft voor zich," aldus Patrick Welman plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. "Maar we moeten er alles aan doen dat dat zo blijft. De meeste mensen houden zich keurig aan de afspraken die er zijn, maar we gaan wel strenger optreden tegen overtredingen en zullen dan fors ingrijpen."

Sluiten

Dat betekent dat wanneer een ondernemer zich niet aan de coronamaatregelen houdt hij een boete van 4.000 euro kan krijgen en eventueel zijn zaak moet sluiten. Dat kan ook een uitbater van een recreatieplas overkomen, wanneer het op een zonnige dag veel te druk is. Welman: "Wij vinden het als veiligheidsregio de eigen verantwoordelijkheid van mensen dat ze rekening houden met elkaar. Dat gaan wij niet in regeltjes beschrijven, dat is gewoon een kwestie van nadenken. We mogen steeds meer, maar doe dat dan verstandig."

Omdat er steeds meer kan, worden ook de doelgroepen die zich mogen laten testen uitgebreid. Daar is de GGD druk mee bezig. Naast kwetsbaren en mensen in de zorg, kunnen op dit moment al mensen die weer aan het werk moeten zoals onderwijzers, maar ook trainers die vrijwillig sporters begeleiden, zich laten testen. En dat wordt alleen maar meer, het kabinet heeft besloten dat vanaf 1 juni iedereen met klachten zich kan laten testen.

Op zoek naar de bron

Binnen de veiligheidsregio wordt gewerkt aan het opzetten van een goed bron- en contactonderzoek. Dat houdt in dat wanneer iemand na een test besmet blijkt te zijn er grondig onderzocht gaat worden waar iemand de besmetting opgedaan heeft en met wie hij of zij in contact is geweest.

Sporten

Jongeren onder de negentien jaar mogen weer buiten sporten, dat moet dan wel georganiseerd zijn door verenigingen en begeleid worden door professionals. Ook boven de negentien jaar mag er weer buiten gesport worden, maar vooral daar is er veel onzekerheid, niet vreemd volgens Welman: “Wij krijgen heel veel vragen binnen en ja er mag buiten gesport worden, maar gebruik je gezond verstand.”

Sportscholen zijn nog wel eens zo inventief om apparaten naar buiten te slepen en daar mensen te laten sporten. Dat mag volgens Welman: "Als je maar de regels in acht neemt zoals anderhalve meter afstand houden en na gebruik de apparaten desinfecteren."

Wat mag nou wel en niet

In de nieuwe noodverordening, die vanaf 11 mei van kracht is, staat dat het verboden is 'om samenkomsten te laten plaatsvinden, te organiseren, of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen'.

Er zijn wel wat uitzonderingen: wettelijk verplichte samenkomsten zoals gemeenteraadsvergaderingen, samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen en bedrijven, uitvaarten en bruiloften met maximaal dertig bezoekers en religieuze samenkomsten ook met maximaal dertig mensen.

Ook is het nog steeds verboden om in de openbare ruimte met meer dan drie personen samen te komen wanneer geen anderhalve meter afstand gehouden wordt. Dit geldt weer niet voor kinderen onder de twaalf jaar en personen uit hetzelfde huishouden. Dit levert ook weer veel vragen op want samenkomsten zijn verboden, ook al is er anderhalve meter afstand, maar groepsvorming mag wel.

Verschil tussen samenkomst en groepsvorming?

Het verschil zit hem in of een activiteit georganiseerd is, wat niet mag, of berust op toeval. Zoals wat buren die elkaar tegenkomen op straat, als je dan anderhalve meter afstand aan kan houden, zal je hiervoor geen boete krijgen. Maar een buurtbarbecue mag echt niet, die is namelijk georganiseerd.

Verpleeghuizen

In Twente is geen enkel verpleeghuis waar weer als proef bezoek is toegestaan. Dat is een bewuste keuze volgens Welman: "Officieel kon een verpleeghuis zich hiervoor aanmelden, maar niemand in Twente durfde het aan. De reactie van zowel directies, familie en zorgpersoneel was eenduidig, men vindt het gewoon nog te vroeg."