Provincie investeert in duurzame energie en 'taskforce' voor zonnepanelen op daken

Na een turbulente online vergadering heeft Provinciale Staten ingestemd met het investeren van 12,5 miljoen euro in nieuwe energie. Hiermee moet de energietransitie verder worden doorgezet om zo de klimaatdoelen voor 2030 te halen.



Wel of niet investeren?

Door de coronacrisis vroegen veel partijen zich af of het nu wel een goed idee is om 12,5 miljoen euro te investeren in de energietransitie. Zowel Forum voor Democratie, PVV en Fred Kerkhof van de Partij van de Toekomst waren van mening dat dit geld beter gebruikt kan worden om ondernemers die het nu zwaar hebben te ondersteunen.



Gedeputeerde Tijs de Bree is juist van mening dat er juist nu geïnvesteerd moet worden in het klimaat. Hij stelde dat dit de werkgelegenheid juist ten goede kan komen. “We hebben dit voorstel laten doorrekenen en dit kan ongeveer 1500 banen opleveren. We moeten juist investeren in een crisis, dan is elke euro veel meer waard.”



Waar gaat het geld naartoe?

Met de 12,5 miljoen euro wil de provincie vooral investeren in het aanleggen van een warmtenetwerk. Met het warmtenetwerk kan een woonwijk bijvoorbeeld gebruik maken van restwarmte van industrie of afvalverwerking en is zo minder afhankelijk van aardgas.

Ook gaat een groot deel van het geld naar het besparen van energie in woningen en bij bedrijven, bijvoorbeeld door subsidie voor een zuinige ketel of subsidie voor een ondernemer die heeft geïnvesteerd in duurzaamheid.



Taskforce zonnepanelen

Om het klimaatakkoord te halen, wil de provincie dat in 2030 de helft van de gebruikte energie duurzaam opgewekt is. En daarvoor zijn extra zonnepanelen nodig. Het is onvermijdelijk dat deze ook in veldopstellingen komen te staan, maar om de wildgroei van zonneparken tegen te gaan wil Forum voor Democratie dat er een taskforce komt dat ervoor zorgt dat zonnepanelen niet in het weiland, maar op daken komen te liggen.



"Er zijn vaak argumenten van verzekeringsmaatschappijen die zeggen dat het bouwkundig niet kan of dat het brandgevaarlijk is." zegt FvD-Statenlid Frederik Tattersall. "We willen helpen dit te weerleggen. We willen voorkomen dat binnen no-time de hele provincie vol ligt met zonneparken en dat we een glazen landschap hebben in plaats van een groen landschap."

Frederik Tattersall legt uit wat de taskforce moet gaan doen.