Aantal meldingen seksueel geweld in IJsselland met 30 procent toegenomen

Het geld wordt met name ingezet voor de acute hulp aan slachtoffers van aanranding, verkrachting en seksueel misbruik. Dus hulp aan mensen die minder dan een week geleden het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld.

Meer meldingen

Het afgelopen jaar steeg het totale aantal meldingen in de regio Zwolle naar tweehonderd. "Gek genoeg zijn we daar blij mee", zegt hulpverlener Jolanda Bergsma. "Het betekent dat onze naamsbekendheid toeneemt en slachtoffers ons beter weten te vinden. Dat is mede dankzij de #metoo-campagne."

Toename meldingen Centrum Seksueel Geweld Zwolle (Foto: Getty images)

Topje van de ijsberg

Maar het aantal meldingen betreft slechts het topje van een ijsberg. Uit (anoniem) landelijk onderzoek blijkt namelijk dat seksueel geweld voorkomt bij één op de acht vrouwen en bij één op de 25 mannen. Voor de helft gaat het daarbij om minderjarigen.

"Als je die gegevens projecteert op het inwonertal dan zouden we eigenlijk veel meer meldingen binnen moeten krijgen dan nu het geval is", zegt Bergsma. Volgens de casemanager speelt zich achter de voordeur veel meer af dan wat door slachtoffers gemeld wordt.

Angst, schaamte of onwetendheid

Er is vaak een drempel om hulp te zoeken. Dat heeft volgens Bergsma verschillende oorzaken. Heel veel daders van seksueel geweld zijn bekenden van het slachtoffer. Je komt ze de volgende dag weer tegen op school of bij het uitgaan. Soms is de dader een familielid, dat heeft grote impact. Het zijn redenen waarom slachtoffers twijfelen om het te melden en aangifte te doen.

Schroom om te melden komt ook door schaamte. "Slachtoffers hebben soms het gevoel dat ze er zelf schuld aan hebben. Dat komt best vaak voor en dat raakt me. Ik vind dat moeilijk om te zien en te horen", vertelt Bergsma.

"Soms weten slachtoffers helemaal niet dat iets abnormaal is. Ik zie dat bijvoorbeeld bij sekswerkers. Die vrouwen weten soms niet dat wat ze aangedaan is niet klopt."

Gedrogeerd

"Seksueel geweld vindt iedere dag plaats en kan in principe iedereen treffen", zegt Jolanda Bergsma. "We zien jongeren, mannen, vrouwen, kinderen en ouderen die ermee geconfronteerd worden. Wat we de laatste tijd veel zien zijn jongeren in het uitgaansleven die gedrogeerd worden en daarna seksueel geweld over zich heen krijgen."

Seksueel geweld komt ook steeds vaker online voor. "We zien ook steeds meer meldingen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag, naaktfoto's of het online naakt poseren, waarmee jonge mensen onder dreiging komen. En we zien ook meldingen van kwetsbare jongeren uit instellingen die in het nauw zitten."

"De hulp aan slachtoffers van seksueel geweld is altijd maatwerk", zegt de hulpverlener. "Elk incident staat op zich, de oudere slachtoffers die al meerdere keren geweld hebben meegemaakt, kinderen of bijvoorbeeld de vrouwen uit de prostitutie."

Taboe

"Ik wil ze helpen. Seksualiteit is mijn vakgebied en ik constateer dat we in deze maatschappij nog steeds niet heel erg open over seks praten. Niet over de leuke kanten van seks, maar zeker niet over de minder leuke kanten. Het zit nog steeds in de taboesfeer. Veel blijft verborgen. Ik zie het leed bij de slachtoffers die de moed hebben gehad om het wel te melden en ik wil me ervoor inzetten dat die mensen goede hulp krijgen."

Documentaire

Ook bij langdurig seksueel misbruik in bijvoorbeeld familiekring is dat een issue. Het verhaal van Miranda Freriks, voormalig medewerker van het CSG Zwolle, spreekt wat dat betreft boekdelen. Zij is als kind bijna tien jaar lang door haar neef misbruikt. Haar verhaal lees je later vandaag op RTV Oost.

Het Centrum Seksueel Geweld is 24 uur per dag bereikbaar op het landelijke telefoonnummer 0800-0188