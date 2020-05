De politie vraagt uw hulp!

Op dinsdag 7 april breekt een onbekende man in een auto in. Op het moment van de inbraak staat de auto geparkeerd aan de Losserstraat in De Lutte. De dader gaat er vandoor met een tas met inhoud, waaronder meerdere pinpassen. De dader probeert met de pinpassen geld op te nemen maar dit mislukt. Van de pin-pogingen zijn beelden beschikbaar. Op beeld is een man te zien die probeert te pinnen, terwijl hij zijn gezicht afschermt en een hand voor de camera houdt. Wie kent de man op de beelden? Wie slaat aan op zijn signalement?

Geesteren (GLD)– Politie zoekt daders overval tankstation

Twee gewapende mannen overvallen op donderdag 27 februari even voor 19:00 uur een tankstation aan de Nettelhorsterweg. De daders bedreigen het personeel en halen de kassa leeg. Ze gaan met een bedrag aan geld vandoor in een lichtgrijze/zilvergrijze auto.

Wie herkent de overvallers? Wie heeft informatie over de overval?

Enschede – Inbreker steelt telefoons en meer

Een onbekende man breekt op woensdag 4 maart in de avond in bij een woning aan de Schipperhorst. Op beeld is te zien hoe de man de woning uit komt/ binnengaat. Hij neemt onder andere mobiele telefoons mee.

Wie kent de man op de beelden?

Deventer – Beveiligingscamera vernield

Aan de Duikerstraat wordt op donderdag 16 april ’s nachts een beveiligingscamera onklaar gemaakt. Mogelijk met het doel het voertuig dat op de oprit stond te strippen. Zover komt het gelukkig niet. Maar wel is de camera vernield. Wie kent de verdachten of heeft in de omgeving iets bijzonders gezien?

Raalte – Wie kent deze inbrekers?

Op donderdag 16 april breken onbekende mannen in bij een winkel aan de Hondemotsweg. Om binnen te komen vernielen ze een deur. Ze gaan er met buit vandoor. Op beeld is te zien dat een van de mannen ook in de auto is geweest die bij het pand geparkeerd stond.

Wie kent de mannen op de beelden?

Zwolle – Man vernielt ruit

Een man vernielt op maandag 13 april even na 23:30 uur een ruit van een snackbar aan de Burgemeester van Roijensingel. Op beeld is te zien hoe een man een voorwerp naar de ruit gooit. De man loopt vervolgens weg in de richting van de Van Karnebeekstraat.

Kent u de man op beeld? We spreken u graag! We laten hem eerst onherkenbaar zien. Meld jezelf!

Oldenzaal – Wie kent deze vrouw? Ze heeft een handtas gestolen!

Een vrouw steelt op dinsdag 21 april rond 12:45 uur een handtas uit een fietstas. Op het moment van de diefstal staat de fiets gestald aan de Deken Scholtenstraat ter hoogte van een supermarkt. Op beeld is te zien hoe de vrouw eerst wat heen en weer drentelt, en vervolgens de tas uit de fietstas pakt en wegloopt.

Wie kent de vrouw op beeld?

Enschede – Gewapende overval op tankstation, politie zoekt dader

Op zondag 3 mei, even voor 22:30 uur overvalt een man een tankstation aan de Broekheurne-Ring. Hij bedreigt de medewerker met een wapen en eist geld. Hij gaat er vandoor met buit in de richting van de inrit van de tankstation. Een getuige heeft de overvaller vóór de overval in de omgeving van het tankstation zien rondhangen. Van de dader is een signalement bekend:

* donker getinte jongeman van 18 à 20 jaar oud

* lengte circa 180 cm, slank/atletisch postuur

* hij droeg een donkerblauwe jas/hoody en een zwarte Adidas trainingsbroek met drie witte strepen op de benen

* hij droeg een zwarte bivakmuts

* hij droeg een opvallend grote horloge

* hij sprak Nederlands met een accent.

Wie kent de verdachte? Wie slaat aan op zijn opvallende kleding en horloge? Wie heeft de verdachte in de omgeving al gezien voor de overval? Help ons alstublieft deze zaak op te lossen en neem contact op!

Ambt Delden – Unieke klok gestolen

Op maandag 11 mei breken even voor 02:15 uur drie mannen in bij kasteel Twickel aan de Twickelerlaan. Om binnen te komen maken de inbrekers gebruik van een ladder. Ze gaan er vandoor met een unieke Hollandse tafelklok. De politie is op zoek naar alle informatie dat mogelijk kan leiden tot het oplossen van deze zaak.

* Weet u waar de klok is gebleven?

* Wie slaat aan op drie mannen in combinatie met een ladder?

* Wie heeft verdachte personen in de omgeving gezien?

* Wie kan iets vertellen over een eventuele voertuig waarin de mannen zich verplaatsten?

Reed u op 11 mei rond 02:00 – 02:30 uur in de omgeving van de Twickelerlaan, over de N346 en heeft u een inwerking zijnde dashcam in uw auto? Of woont u in de omgeving en beschikt u over een camerasysteem? Neem alstublieft contact met ons op en help mee om deze zaak op te lossen.

Enschede/Hengelo – Diefstal navigatiesystemen

In drie weken tijd zijn bijna 50 eigenaren van VW Ups, Seat Mii’s en Skoda Citigo’s het slachtoffer geworden van diefstal van het navigatiesysteem uit hun auto. Is dit u ook overkomen? Meld het ons! En kijk in de omgeving van uw auto of er camera’s hangen.

Verklein de kans op diefstal uit uw auto door:

* uw auto altijd af te sluiten en te controleren of de auto echt op slot is

* het dashboardkastje open te laten, laat zien dat er niets van waarde te halen is

* de afdruk van uw navigatiesysteem op uw voorruit te verwijderen

* de aansteker terug te stoppen in de houder nadat u deze heeft gebruikt voor uw smartphone of navigatiesysteem

* laat u toch apparaten in de auto liggen? Schakel ze dan helemaal uit. Dieven kunnen laptops, tablets en telefoons aan de hand van het Bluetooth-signaal detecteren.

* parkeer als het kan op een goed verlichte plek en in het zicht van omliggende huizen.