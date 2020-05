Strottenhoofd bij kringloopwinkel in Zwolle: geen misdrijf maar voor medisch onderwijs

Het strottenhoofd dat gisteren bij een kringloopwinkel in Zwolle werd afgeleverd, is gebruikt voor scholing van artsen in het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Dat zegt de politie na onderzoek. Er is dus geen sprake van een misdrijf en de politie heeft het onderzoek afgesloten.

Het menselijk weefsel werd ontdekt door medewerkers van de kringloopwinkel aan de Vechtstraat in Zwolle. Die belden meteen de politie, waarna een onderzoek werd gestart.

Daaruit is gebleken dat het om een preparaat uit 2003 gaat, dat toentertijd is gebruikt door het Isala Ziekenhuis. Het preparaat was gisteren bij de kringloopwinkel afgeleverd door een gepensioneerde arts.



Isala heeft excuses aangeboden en stelt een onderzoek in. "Het mee naar huis nemen van patiëntgegevens of -materiaal is vanwege ons privacybeleid ten strengste verboden", staat in de verklaring van het ziekenhuis. "Dit had dan ook nooit mogen gebeuren. Ons privacy- en informatiebeleid wordt bij ons continu onder de aandacht gebracht. We zullen dit intern onderzoeken om te leren van dit incident."