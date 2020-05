Gepensioneerde arts bracht strottenhoofd per ongeluk naar kringloop

Het strottenhoofd dat gisteren bij een kringloopwinkel in Zwolle werd ontdekt, is daar per ongeluk terechtgekomen. De pot met het menselijk weefsel komt van een inmiddels gepensioneerde arts van het ziekenhuis, meldt het Isala Ziekenhuis in een verklaring. Het had vernietigd moeten worden, maar was dus op de verkeerde plek beland. Ook had het niet mee naar huis genomen mogen worden.

"De persoon heeft oud materiaal verzameld om op te ruimen. Deze waren in een zak gedaan om terug te brengen naar het ziekenhuis om op de gebruikelijke wijze te vernietigen. Echter, per abuis is deze in de verkeerde doos terecht gekomen voor de kringloopwinkel, waar deze gevonden is door personeel van de kringloopwinkel."

Geen misdrijf

Toen het strottenhoofd werd ontdekt, hebben medewerkers van de kringloopwinkel meteen de politie gebeld. Die heeft onderzoek gedaan en concludeerde eerder vandaag dat er geen sprake was van een misdrijf. Het gaat om menselijk weefsel uit 2003 dat gebruikt mocht worden voor scholing van artsen.

Het ziekenhuis betreurt dat het weefsel op de verkeerde plek is aangekomen en er is inmiddels excuus aangeboden aan de medewerkers van de kringlooopwinkel. "Het mee naar huis nemen van patiëntgegevens of -materiaal is vanwege ons privacybeleid ten strengste verboden", staat in de verklaring van het ziekenhuis. "Dit had dan ook nooit mogen gebeuren. Ons privacy- en informatiebeleid wordt bij ons continu onder de aandacht gebracht. We zullen dit intern onderzoeken om te leren van dit incident."