Een dag na de ramp moest FC Twente aantreden in De Kuip: "KNVB waar is uw fatsoen"

Het is de meest zwarte dag in de historie voor veel spelers en fans van FC Twente. Een dag na de fatale vuurwerkramp speelde FC Twente op de slotdag van de competitie in De Kuip tegen Feyenoord.

Een wedstrijd die nooit gespeeld had mogen worden, zeggen veel spelers nu. "Natuurlijk wilden we dat liever niet, maar we hadden geen keuze. De KNVB had besloten dat er gespeeld moest worden, dus gingen we de volgende dag gewoon het veld op", zegt Heubach nu, die familie had in de wijk Roombeek.

Wessels

Ook wijlen voorzitter Herman Wessels zegt later dat er niet gevoetbald had moeten worden. "Achteraf hadden we niet moeten spelen, maar ik realiseerde me die zaterdagavond de impact van de ramp niet." De wedstrijd eindigde in 1-1. Een jaar later haalt FC Twente haar gram in De Kuip als het de bekerfinale wint van PSV na strafschoppen.



