Knuffelen met je hond of vogelspin in het ziekenhuis: MST bouwt een buitenpaviljoen

Het Medisch Spectrum Twente is begonnen met de bouw van een paviljoen in de binnentuin van het Enschedese ziekenhuis. Het moet een plek worden waar patiënten die op de IC liggen, even kunnen ontspannen in een rustige groene omgeving. En waar ze, als het straks af is, ook zelfs hun huisdier even kunnen zien en aaien.

"Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van natuur en buitenlucht op het herstel van patiënten", legt Bert Beishuizen uit. Hij is hoofd van de IC-afdeling bij het MST en een van de initiatiefnemers van het binnenpaviljoen. "We willen de patiënten graag de mogelijkheid bieden om naar buiten te kunnen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis."

De grijze noodgebouwen die op de binnenplaats stonden hebben plaatsgemaakt voor een tuin waar het hele jaar door bloemen bloeien. Via een speciale ingang kunnen straks de ziekenhuisbedden in het overdekte paviljoen worden gereden. Beishuizen: "Op het moment dat patiënten de buitenlucht, de zon en de wind kunnen voelen, zien we een ommekeer in het herstel."

Vogelspin

In een ziekenhuis mogen eigenlijk geen huisdieren komen, maar in het binnenpaviljoen is dat straks wel toegestaan. En dat zijn niet alleen de standaard huisdieren, zoals een hond of een konijn, weet Beishuizen uit ervaring.

"Patiënten hebben soms zo'n hechte band met hun huisdier, dat ze die meer missen dan dan familieleden of vrienden. In dit soort uitzonderlijke gevallen mogen er nu soms al huisdieren in het ziekenhuis komen. Zo hadden we een tijdje geleden een patiënt met een vogelspin. Toen die op bezoek mocht komen, sliep ze ineens veel beter, en herstelde ze uiteindelijk sneller."

Het MST verwacht dat de eerste patiënten eind juni gebruik kunnen maken van het binnenpaviljoen.