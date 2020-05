EU-plan om toerisme te redden: "Waarschijnlijk deze zomer nog met vliegtuig naar de zon"

Europarlementariër Vera Tax (Foto: Vera Tax)

Tax heeft een duidelijke visie als het gaat om grenzen binnen de Europese Unie: die moeten gewoon open, mits verantwoord. En dus drong ze bij de Europese Commissie aan op een plan om dit weer voor elkaar te krijgen. Het resultaat werd vanmiddag gepresenteerd.

Wat is het belangrijkste punt dat in het plan staat?

"De Commissie wil landen met een website informeren over de coronasituatie van buurlanden, zodat grenzen per regio geleidelijk open kunnen. Stel dat de besmettingsgraad in de regio Nordrhein-Westfalen even hoog is als in Overijssel, dan kunnen Duitsland en Nederland besluiten dat specifieke grensgebied eerst open te doen. Zo kunnen alle grenzen stapje voor stapje open."





Een website om landen te informeren, dus. Staan er ook bindende adviezen in?

"Nee. Lidstaten mogen zelf bepalen welke maatregelen ze nemen en wat ze met hun landsgrenzen doen. Maar vergeet niet dat toerisme enorm belangrijk is voor de economie. Met name in Zuid-Europese landen. Veel landen willen zo snel mogelijk weer open."



"Om je een idee te geven: de toeristische sector is in Nederland goed voor 4,4 procent van de economische omzet. Voor heel Europa is dat tien procent. Dan heb je nog uitschieters als Griekenland, waarvan twintig procent van de economie draait op toerisme."





U verwacht dat landen beslissingen nemen aan de hand van informatie op de nieuwe website?

"Precies. Maar de site is ook voor burgers of reisorganisaties. Zo staan er richtlijnen op voor hoe je een bus of vliegtuig veilig kunt indelen. Het zijn allemaal handvatten om de toeristische sector weer op gang te helpen."





Wanneer kunnen we weer op vakantie naar de Middellandse zee?

"Deze zomer kunnen we waarschijnlijk al met het vliegtuig naar de zon. Spanje denkt er aan om binnenkort weer open te gaan. Maar ook Griekenland wil snel weer toeristen ontvangen. Dat land is met 150 doden relatief zacht getroffen en wil het liefst op 1 juli weer open."





Reiscopons of geld terug

In het document staat ook een passage over de tegoedbonnen die Nederlandse reizigers krijgen ter compensatie voor geschrapte vluchten. De EC is hier tegen, en vindt dat reizigers hun geld terug moeten krijgen, zoals is vastgelegd in het Europees consumentenrecht. Minister Van Nieuwenhuizen heeft die wet tijdelijk buiten werking gesteld. Ze vreest dat reisorganisaties te veel belast worden als ze reizigers moeten terugbetalen.