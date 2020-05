Heracles Almelo moet bezuinigen: Directie, staf en spelers leveren salaris in

“We zitten in een fase die vraagt om toewijding van iedereen die de club een warm hart toedraagt.” Het zijn de woorden van algemeen directeur van Heracles Almelo Rob Toussaint op de site van de club. Spelers, staf en directie van Heracles Almelo steunen de club door salaris in te leveren. Maandag wordt gesproken met het kantoorpersoneel. De club vreest een daling van de begroting met maximaal veertig procent.

“Ondanks de vervelende boodschap is de bereidwilligheid bij de spelers en staf gelukkig groot. Zij denken in het belang van de club. Uiteraard dragen ook wij als directie bij door in te leveren". Toussaint erkent dat het pijnlijk is, maar hamert er ook op dat het grote belang voorop staat: Heracles Almelo. De maatregelen zijn van kracht zo lang wedstrijden zonder publiek worden gespeeld.

Liquide middelen

“Er zijn nog veel onzekerheden”, vertelt Toussaint over de huidige situatie. Hij verwacht komend seizoen financieel gezien een flinke terugval. “We teren behoorlijk in op onze liquide middelen. Daarnaast houden we op dit moment rekening met een teruggang van twintig tot veertig procent in onze begroting. We moeten alle zeilen bijzetten en zullen met iedereen die betrokken is bij de club vechten voor Heracles Almelo.”

Spelers, staf en directie van Heracles Almelo steunen de club door zich te committeren aan een maatregelenpakket in lijn met het akkoord dat de sociale partners (FBO, VVCS, ProProf en CBV) in het betaald voetbal met elkaar hebben afgesproken. Binnen dit pakket zijn afspraken gemaakt over onder meer het inleveren van salaris en het afzien van premies en bonussen.

Duizend verlengingen

Positief is de enorme betrokkenheid van supporters en sponsoren. "We zijn dinsdag gestart met de verkoop van onze seizoenkaarten. Dat op de eerste dag al duizend seizoenkaarthouders hun kaart hebben verlengd, is geweldig. Een ongekend aantal waar we hartstikke trots op zijn", zegt Toussaint. "Via deze weg wil ik namens de voltallige organisatie iedereen ontzettend bedanken voor hun steun."

Natuurlijk hoopt hij dat nog meer supporters ondanks alle onzekerheden het voorbeeld van velen volgen en ook hun seizoenkaart verlengen. "We kunnen niet wachten elkaar weer te zien op Erve Asito.”

Mooi gebaar

Naast de steun van de supporters hebben ook meerdere sponsoren al aangegeven onvoorwaardelijk achter de club te blijven staan, in navolging van hoofdsponsor Asito. “Dat is een heel mooi gebaar", zegt Toussaint.

"Ook zien we bijvoorbeeld sponsoren die zich verenigen om juist nu Heracles Almelo te blijven steunen. Dat soort initiatieven zijn hartverwarmend en geven ons vertrouwen richting de toekomst.”