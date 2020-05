Al bijna 50 Volkswagen Ups, Skoda Citigo's en Seat Mii's opengebroken in Enschede en Hengelo

De laatste drie weken wordt de politie in Enschede en Hengelo overstelpt met aangiftes van inbraken in auto's. Het gaat daarbij telkens om dezelfde auto's. De Volkswagen Up, Seat Mii en de Skoda Citigo. Er wordt een ruitje ingetikt en het navigatiesysteem wordt eruit gestolen.

De drie modellen hebben allemaal hetzelfde navigatiesysteem van Navigon of Garmin. Op woensdag 15 april zijn de eerste diefstallen gemeld. Die dag worden er tien auto's opengebroken in Enschede en één in Hengelo. Dat gebeurt 's morgens, 's middags en 's avonds, vooral in de wijken Wesselerbrink, Roombeek, de binnenstad en Hogeland. In Hengelo is vooral Veldwijk doelwit.

Aangiftes stromen binnen

De dagen daarna blijven de aangiftes bij de politie binnenstromen. "Tussen woensdag 15 april en 5 mei, Bevrijdingsdag, hebben we nu al 49 van dit soort diefstallen geteld", zegt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer. "Op Bevrijdingsdag werden bijvoorbeeld ook weer vier auto's opengebroken en de dag ervoor, op 4 mei, zelfs tien."

Bij Volkswagendealer Huiskes-Kokkeler in Hengelo begrijpen ze niet waarom deze navigatiesystemen worden gestolen. "Het is ons een raadsel", zegt monteur Jesper Schutten. "De systemen zijn erg verouderd en zitten ook alleen maar in de oude types van deze auto's. Ik kan me niet voorstellen dat deze systemen nog iets opleveren. Ik vermoed dat ze op bestelling worden gestolen en naar het buitenland gaan."

Ook de politie heeft geen idee waarom er massaal ruitjes worden ingetikt om deze gedateerde systemen te stelen. "Als iemand weet waar ze massaal te koop worden aangeboden, dan horen wij dat graag", vertelt Jennifer Schoorlemmer. "Ze staan wel eens op Marktplaats, maar daar leveren ze hooguit een paar tientjes op."

'Laat systeem en houder niet in auto achter'

Jesper Schutten van Huiskes Kokkeler adviseert om het navigatiesysteem en ook de houder altijd mee te nemen als je de auto verlaat. "Veel mensen laten de houder zitten, dan weten criminelen dat er waarschijnlijk nog een navigatiesysteem in de auto zit. Je kunt die houder eruit halen en er een blindplaatje op zetten."

Ondertussen heeft de politie geen idee wie er achter de vele autokraken zit. "We hebben ook geen beelden waarop de diefstallen te zien zijn", zegt Schoorlemmer. "Daarom willen we de mensen ook oproepen: heb je beelden, laat het ons dan weten. Je kunt die beelden uploaden op politie.nl. En verder vragen we bij verdachte situaties meteen 112 te bellen, zodat we de dader of daders op heterdaad kunnen betrappen."

Tips?

Heb je informatie over de vele autokraken? Laat het dan weten!

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000