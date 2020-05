Politie deelt beelden van de klokdieven bij kasteel Twickel in Delden

De gestolen klok is zeer kostbaar, uniek en goed gedocumenteerd. Het uurwerk behoort al eeuwen toe aan het kasteel. Het betreft een Hollandse tafelklok, een zogenoemde bellenspeelklok. In de toog zit een schildering met straatmuzikanten met bewegende armen. De klok is voorzien van een muziekspeelwerk uit 1790.

'Drie mannen met bivakmutsen'

Op de beelden die de politie heeft vrijgegeven zijn drie personen aan de achterkant van het kasteel te zien. "Ze zijn van achter het kasteel, vanuit Delden komen aanlopen", vertelt Twickel-buitenplaatsbeheerder Rob Bloemendal. "Drie mannen met bivakmutsen, ze hadden ladders mee, rugzakken en hebben in een aantal stappen het kasteel verkend en de eerste braak gepleegd. Met uiteindelijk een flitsactie van zo'n zestig seconden hebben ze een ons dierbare tafelklok meegenomen."

Met de klok naar een handelaar toe om te verkopen? "Onmogelijk", aldus Bloemendal. "Ik weet dat er in Londen een klok is die er een beetje op lijkt. Maar dit is een uniek exemplaar en direct herkenbaar voor de specialisten als zijnde afkomstig van Twickel."

De gestolen tafelklok (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

'Mogelijk waren ze met een busje'

Volgens Bloemendal moet er een auto of misschien wel een busje zijn gestopt aan de N346 tussen Hengelo en Goor. De weg loopt achter de kasteeltuin. "Als je die ladders mee wil nemen was het misschien wel een busje dat daar stond. De ladders komen in elk geval niet van onze bouwplaats."

Vermoedelijk heeft op deze plek aan de N346 een auto of busje gestaan (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Twickel gaat de beveiliging verder aanscherpen. Bloemendal, ook verantwoordelijk voor de beveiliging van het kasteel, baalt enorm van de inbraak. "Ik vind het heel erg. We werken hier als een soort radertje in een traditie van 600 a 700 jaar en eigenlijk is ons belangrijkste werk en verantwoordelijkheid dit zo goed mogelijk door te geven aan de volgende generatie. Als ik nou over tien jaar met pensioen ga en die klok is er niet, ja dat is een smetje."

Tips?

De politie wil in contact komen met getuigen die in de nacht van zondag 10 mei op maandag 11 mei bijzonderheden hebben gezien in de omgeving van het kasteel of in Delden, waar mogelijk ook verdachte personen of voertuigen zijn gezien. Of bijvoorbeeld mensen die over de N346 reden met de dashcam. De politie vraagt eventuele beelden te delen.

Heb je tips of informatie?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Hof van Twente een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000