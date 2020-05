Minister over betaald voetbal: "Als het mogelijk is om het eerder dan september te doen wil ik daar naar kijken"

Goed nieuws dus voor Heracles Almelo, FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. Maar over het aantal supporters dat dan in het stadion zou mogen, deed de minister geen uitspraken. De Overijsselse clubs in het betaalde voetbal worden hard geraakt door de coronacrisis.

De vraag is ook aan welke condities de minister refereert. Van Rijn heeft aan de KNVB gevraagd een plan te maken zodat de regering kan beoordelen wat de mogelijkheden zijn. Volgens de minister heeft de KNVB toegezegd dat te doen.

De minister heeft met de KNVB besproken welke elementen dat plan zou moeten bevatten. Over details liet de minister zich niet uit. "Ze berekenen nu wat de consequenties zijn van niet voetballen. "De KNVB heeft mij bevestigd dat ze niet om vierhonderd miljoen euro van de rijksoverheid hebben gevraagd", aldus Van Rijn. "Eerst moet er een plan komen, dan kunnen we kijken wat mogelijk is en wat niet mogelijk is."

Wanneer er weer gevoetbald kan worden in de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie kan de minister niet zeggen. "Nu staat de start gepland begin september. Als de condities zo zijn dat het eerder kan, wil ik daar naar kijken maar ik ga daar geen uitspraken over doen."