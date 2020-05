CDA Overijssel blij met opheffing 'scheurverbod' door minister

CDA Overijssel is blij dat minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten mogelijkheden ziet om tot een opheffing van 'scheurverboden', te komen. Het scheurverbod houdt in dat graslanden in Natura 2000-gebieden niet omgeploegd mogen worden. Ook rotatie met andere gewassen kon niet.

Sinds 2015 was, als uitwerking van Europese wetgeving door de minister, het omploegen van graslanden in Natura 2000-gebieden verboden. Het gevolg was dat het vernieuwen van graslanden onmogelijk werd.



"Vanuit het oogpunt van natuurbescherming was er nauwelijks grond voor dit verbod", aldus CDA-Statenlid Jeroen Piksen. "De natuur kan namelijk ook baat hebben bij scheuren of graslandvernieuwing." In zowel Noordoost-Twente als in de Kop van Overijssel bevinden zich veel Natura 2000-gebieden met scheurverboden.

Uitzonderingen

Het CDA Overijssel is altijd kritisch geweest over de scheurverboden omdat de meerwaarde voor natuur onduidelijk is. Dit heeft geleid tot een door de Tweede Kamer aangenomen motie van CDA’er Jaco Geurts waarmee de minister werd verzocht uitzonderingen toe te staan om gebiedsontwikkeling niet te belemmeren.

Via pilots kan nu een weg gebaand worden voor een uitzonderingsmogelijkheid op het ploeg- en omzetverbod in delen van Natura 2000-gebieden.

Compensatie

De minister heeft laten weten dat scheurverboden definitief worden opgeheven als ter compensatie andere graslanden worden aangewezen buiten Natura 2000-gebied. Ook moet worden aangetoond dat de opheffing geen natuurschade oplevert.

Positief perspectief

"Er moet nog het nodige gebeuren, maar er is weer een positief perspectief voor het noodzakelijk ploegen van weilanden", zegt CDA-Statenlid Jeroen Piksen. "Ook kan er ontheffing worden verleend om van akkers weiland te maken en die weilanden later toch weer te kunnen omploegen tot akker."

CDA gaat Gedeputeerde Staten vragen of, en wanneer zij mogelijkheden zien om de voor compensatie geschikte graslanden aan te wijzen of te ontwikkelen zodat boeren weer onbelemmerd hun percelen weer kunnen ploegen, maaien en oogsten.