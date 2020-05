Coronacrisis zet streep door jubileumeditie Military Boekelo

Met 60.000 bezoekers is de Military een van de grootste evenementen in Overijssel. Onlangs liet het kabinet al weten dat voor massale evenementen geen toestemming wordt gegeven, zolang er geen vaccin is tegen het coronavirus.

"Eerst samenleving op rit krijgen"

"Sinds het begin van de coronacrisis is steeds gekeken welke opties er mogelijk waren om dit topsportevenement door te laten gaan. Alles is de revue gepasseerd. Zonder publiek en aangepaste maatregelen, alles", zegt voorzitter Robert Zandstra.

"Wij hebben tot het kabinetsvoornemen voor evenementen bekend werd gemaakt, samen met de Wereldpaardensportbond FEI gekeken of wij de wedstrijd door konden laten gaan. Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt. De Military draait om het samenbrengen van paarden en mensen in een omgeving waar topsport op de eerste plaats komt. Eerst de samenleving langzaam op de rit krijgen is nu uiterst belangrijk. Daarom gaan we niet doormodderen, maar stellen het voor één jaar uit. Dan weet iedereen waar hij aan toe is."

Jubileumeditie

De Military Boekelo zou dit jaar voor de 50e keer worden verreden. Het is één keer eerder gebeurd dat het evenement in Boekelo werd afgelast; in 1993 was overvloedige regenval de spelbreker.

De jubileumeditie zal nu plaatsvinden van 7 tot 11 oktober 2021. Zandstra: "We hebben nu wat extra voorbereidingstijd en hopen om onze 50e verjaardag samen met de deelnemers, medewerkers, grondeigenaren, sponsoren en founders in goede gezondheid en groots te kunnen vieren."