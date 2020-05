Isala sluit speciale corona-afdelingen vanwege forse patiëntendaling

Het aantal coronapatiënten in Zwolle is flink gedaald. (Foto: Jolande Verheij)

Ziekenhuis Isala in Zwolle heeft een aantal verpleegafdelingen dat speciaal was ingericht voor coronapatiënten, de zogeheten cohortafdelingen, gesloten. Het aantal patiënten is sinds de piek van eind maart fors gedaald. Toen lagen er zo'n 130 mensen met corona in Isala, nu zijn dat er nog tien.

Door: Gerben Oost

De tien besmette patiënten liggen uiteraard afgezonderd van de 'normale' patiënten. Woordvoerder Gerben Hart vertelt dat vijf van hen op de Intensive Care (IC) liggen. De anderen liggen op de nog enige overgebleven cohortafdeling van Isala. De gestage afname van patiënten biedt het ziekenhuis de mogelijkheid de reguliere zorg weer zoveel mogelijk op te pakken.

"Ruimte voor vakantiedagen"

De afname van het aantal coronapatiënten biedt lucht voor het personeel dat de afgelopen maanden veel uren heeft gemaakt op de IC en de cohortafdelingen. Woordvoerder Hart: "Zij kunnen bijvoorbeeld denken aan om een aantal vakantiedagen op te nemen. Zij hebben natuurlijk hard gewerkt."

Inmiddels is bij Isala de focus verlegd naar het opstarten van de reguliere zorg. Vanwege de sluiting van de meeste cohortafdelingen zijn operatiekamers (OK's) weer beschikbaar. De medische apparatuur staat weer op de afdelingen waar het stond voor de coronacrisis.

Voorbereiden op tweede golf

Deskundigen, onder wie viroloog Marion Koopmans van het Rotterdamse Erasmus MC, waarschuwen dat het zeer waarschijnlijk is dat er een tweede golf Covid-19-besmettingen komt. Ook in Zwolle zijn ze zich daarvan bewust. "We weten dat die verwachting er is. We zijn aan het onderzoeken hoe we ons daarop kunnen voorbereiden", zegt Hart.

In regionaal verband wordt volgens Hart gekeken hoe de coronazorg "flexibel kan worden opgeschaald bij een eventuele tweede golf". Er moet worden voorkomen dat de reguliere zorg opnieuw stil komt liggen bij een nieuwe piek van het aantal coronapatiënten. Hart: "Ongetwijfeld kunnen we dan gebruikmaken van de kennis die we de afgelopen maanden hebben opgedaan."

Alle ziekenhuizen in Overijssel melden een daling van het aantal coronapatiënten. Voor het Deventer Ziekenhuis was dit twee weken geleden reden om de speciale verpleegafdelingen te sluiten. Het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg sloot vorige week de 'corona-afdeling'. Besmette patiënten kunnen daar op andere afdeling geïsoleerd liggen. ZGT, met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo, heeft ook een aantal speciale verpleegafdelingen gesloten. "We hebben nu nog een afdeling waar mensen liggen met een verdenking op het virus. Het zijn er nu een stuk minder en zij liggen uiteraard allemaal geïsoleerd van elkaar. Dan hebben we nog een speciale verpleegafdeling voor besmette patiënten en de Covid-19 IC." Bij MST in Enschede had meerdere cohortverpleegafdelingen. Hiervan is er volgens een woordvoerster nog een. Alle ziekenhuizen denken na wat ze moeten doen bij een tweede golf. De reguliere zorg mag dan niet stil komen te liggen.