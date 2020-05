Almelose wietmaffia: De elf van het Nieuwstraatkwartier

De onbetwiste leider is Serdal. Hij zoekt geschikte panden, heeft contact met huurders van die plekken, financiert de plantages en wordt als eerste geraadpleegd bij problemen. Zijn rechterhand is Deniz, opgeklommen van klusser tot sparringpartner van Serdal.

Het team

Samen sturen ze vier beheerders aan die de wietplantages runnen. Het zijn naast twee broers van Serdal, namelijk Sabit en Selim, ook Serdals buurman Burak en 'gladde zakenman' Ahmet. Zij zorgen ervoor dat wiethokken worden ingericht en bepalen wanneer er wordt geoogst.

Het klussen in de hokken wordt vooral gedaan door Paul, Tako, Onur en soms ook Cem. Zij zijn de werklui. Ze bouwen de plantages, poten de planten, geven die water en knippen de toppen bij de oogst. Paul en Onur stonden op de nominatie om een treetje omhoog te klimmen en ook beheerder te worden.

De stroom wordt aangesloten door 'huiselektricien' Eduard. Over de werkploeg zegt hij: "De jongens legden de kabel alvast klaar."

Bewijs

In anderhalf jaar tijd verzamelt het opsporingsapparaat een gigantische hoeveelheid bewijsmateriaal tegen de bende. Geen enkel middel wordt geschuwd. De auto van kopstuk Serdal wordt heimelijk voorzien van opnameapparatuur, de plantages worden gefilmd en geobserveerd door agenten. Telefoons van de betrokkenen worden getapt, hun auto's voorzien van peilapparatuur.

Al die gegevens vormen samen met verschillende belastende getuigenverklaringen een dossier van tientallen ordners. "De organisatie bleek veel groter dan we in eerste instantie dachten", zegt de officier van justitie.

Uit het onderzoek komt een beeld naar voren hoe de bende opereerde. Verschillende keren maakten de groepsleden misbruik van plaatsgenoten in financiële problemen. Nadat ze contact hadden gehad met kopstuk Serdal, kwam er een witte bus voorrijden en werd de hele zolder 'volgegooid met wiet'.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Dekmantel

De spullen werden uitgeladen onder de dekmantel van een koeriersbedrijf. De bewoners moesten zelfs een handtekening zetten voor ontvangst op een speciaal apparaat. Hen werd een bepaald bedrag beloofd om uit de financiële moeilijkheden te komen, maar het geld werd vrijwel nooit uitgekeerd.

Ondertussen moesten sommigen van hen de sleutel van hun huis inleveren, zodat de onderhoudsploeg de planten kon verzorgen of oogsten. "Je gaat net zo lang door tot de plantage ontdekt wordt. En als de politie de boel oprolt, zeg je dat het je eigen plantage is", werd hen toegebeten. Op die manier zaten de bewoners met de problemen en pakte de bende de winst.

Ik heb 'em een pistool in de bek gedrukt Serdal

Optreden

Verschillende malen moest er opgetreden worden tegen onwillige 'medewerkers'. Zo had een van hen de plantage laten ontdekken. Diegene werd flink mishandeld door Selim, broer van kopstuk Serdal. Ook een 'compagnon' in de Belgische plaats Mol kreeg problemen. Die had samen met de bende een plantage boven een horecagelegenheid aan de Markt. Maar hij wilde steeds meer geld, dat schoot kopstuk Serdal in het verkeerde keelgat.

"Ik druk 'em gewoon een pistool tegen de kop. En misschien knal ik hem ook wel neer." Serdal was kwaad, omdat de kwekerij al bijna niet rendabel was. Tweemaal per week reisden er medewerkers vanuit Almelo af naar België om de planten de verzorgen. "Wat een risico voor zo'n bonushokje. We kappen ermee." De vader van Serdal reist mee naar de zuiderburen voor overleg. Hij gaat mee voor de veiligheid van de Belgische compagnon, "want Serdal flipte helemaal."

Pistool in de bek en mes door de hand

Het kopstuk was een poosje ervoor al flink uit de bocht gevlogen bij een andere 'medewerker'. Diegene had tot twee keer toe apparatuur van de bende gestolen. Na de eerste diefstal hadden Serdal en zijn broertje Selim de man al op hardhandige wijze berispt. "Ik heb hem een pistool in de bek gedrukt en een lichte snee in zijn keel gedaan", zegt Serdal in een opgenomen gesprek. "Ik moet een voorbeeld stellen, snap je. Ik moest een blijvende schade achterlaten voor de buitenwereld. Hij had voor 300 lira aan spullen gestolen."

Bij de tweede diefstal is ook broertje Selim woest: "Die hoerenzoon heeft weer wat gestolen. Ik ga zijn smoel breken." De dief wordt ontboden en beleeft een gruwelijke mishandeling. "We hebben hem gedwongen zijn hand op tafel te leggen. Daar heeft hij een mes in gekregen." Door de hand van de dief werd een stiletto gestoken. De man is door de gebeurtenis zo angstig geworden dat hij er niet over durft te verklaren bij de politie: "Ik heb geen zin om hier voor omgebracht te worden."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

De elf van het Nieuwstraatkwartier (Foto: Getty Images / Bewerking RTV Oost)

Smoes

Ook is er soms kritiek op eigen bendeleden. Zo is er een bedrijfspand gehuurd aan de Van Weerden Poelmanweg, dat wordt volgezet met wietplanten. In maart 2018 worden drie bendeleden er betrapt door de politie. Ze proberen zich nog uit de situatie te kletsen, door te zeggen dat ze een koelkast kwamen ophalen. Maar de smoes werkt niet. De politie beschikte over camerabeelden van de mannen die de planten verzorgden. Ook waren er audio-opnames.

Kopstuk Serdal laat zich uit over de stommiteiten die de mannen hebben begaan. "Ze hebben niet voor genoeg bedrijvigheid gezorgd, zoals afgesproken. We hadden er zelfs een auto voor gekocht, om af en aan te rijden met meubels en zo." Op die manier had het moeten lijken alsof er een regulier bedrijf in het pand gevestigd was.

Platte petten

Daarnaast had een corrupte agent hen ook nog gewaarschuwd "dat ze op hun tellen moesten passen." De bende uit het Nieuwstraatkwartier beschikte in de ogen van justitie over twee 'platte petten', zoals corrupte agenten worden genoemd. Die waarschuwden de bendeleden als er hennepacties op stapel waren gezet en waar verkeerscontroles waren. "Daardoor hebben we niet alle plantages van de bende kunnen oprollen", zegt de officier van justitie.

Ook werd gewaarschuwd dat de politie 'klusser' Onur in het vizier had, er was over gesproken op het bureau. Serdal heeft vervolgens Onur vanuit zijn bus toegeroepen: "Je moet uitkijken!"

Geraffineerd

Toch gaat de groep over het algemeen uiterst geraffineerd te werk. Zo hebben ze allerlei magneetstrips, die ze op busjes kunnen plakken. Zo kunnen de leden zich voordoen als dakdekker, koerier, of een ander dienend beroep. Een ander bedrijfspand wordt ingericht als fake-kantoor, met dossiermappen, laptops en printers. Zo lijkt het een bonafide bedrijf.

Ook is kopstuk Serdal heel beslist over de technische zaken. De stroom moet goed aangesloten worden en de afzuiging moet goed zijn. "Ontdekking door brand of geur moeten we voorkomen."

Als hij namen noemt, zal de straf zwaar zijn Serdal

Vijftien kwekerijen

Tijdens operatie Hera worden er vijftien kwekerijen door de politie ontmanteld. Soms een aantal kort achter elkaar. "Drie in één week, dat is echt veel man", zegt kopstuk Serdal in een opgenomen gesprek. Maar waar de ene kwekerij wordt ontdekt, wordt er ergens anders weer eentje gebouwd.

De meest gedurfde en brutaalste plek die gekozen wordt, is een bakkerspand aan de Adastraat, vlakbij het centrum. Serdal neemt de bakkerij over en zet hem op iemand anders' naam. Het lijkt de perfecte dekmantel, beneden een reguliere zaak, boven een flinke hennepplantage met 800 planten. De boel wordt toch ontdekt en de uitbater is de klos. Serdal over hem: "Als hij namen noemt, zal de straf zwaar zijn."

Brutaal

De bende laat het er echter niet bij zitten. Net nadat de politie de plantage heeft ontmanteld, bouwen ze 'gewoon' weer een nieuwe in hetzelfde pand. Alleen deze keer niet boven, maar beneden. "De brutaliteit spat er vanaf", zegt de officier hierover. Maar ook deze plantage wordt ontdekt. Degene die op papier staat als huurder zei tegen de politie: "De kwekerij is van mij, alles is hier vanochtend neergezet. De plantjes heb ik achterop mijn fiets vervoerd." Het waren er achthonderd....

In eerste instantie lijken de bendeleden er met een sisser vanaf te komen. Maar wat ze niet weten is dat er op de achtergrond een gigantisch politieonderzoek tegen hen loopt. Ze worden getapt, hun DNA- sporen en vingerafdrukken worden gevonden in de plantages en ze worden gefilmd. In september 2018 gaat de politie over tot actie, het is klapdag.

Hele wijk uitgekamd

De hele wijk wordt uitgekamd, de bendeleden worden opgepakt en hun garageboxen worden leeggehaald. Die zitten vol met spullen die je nodig hebt bij hennepteelt. Naast de elf bendeleden, worden ook twee corrupte agenten en tientallen 'medestanders' als verdachte aangemerkt. Onder die medestanders zitten familieleden van de hoofdverdachten en zogenoemde katvangers.

Die katvangers werden uiterst slecht behandeld. "Het heeft veel weg van mensenhandel", zegt de officier van justitie. "Zo moesten ze soms hun sleutel en bankpas inleveren. Ze werden uitgescholden en mishandeld. Daarnaast kregen ze aan het eind van de rit weinig of niets uitbetaald, of ze zaten in de problemen nadat ze gepakt waren."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Drugsgeld (Foto: Getty Images)

Witwassen

In de kwekerijen heeft de hennepbende in anderhalf jaar tijd zeker 180 kilo wiet geoogst en daarmee minimaal driekwart miljoen euro verdiend. Veel van het verdiende geld is witgewassen. Zo zijn er huizen in Turkije mee gekocht en auto's. Ook werden er verbouwingen mee betaald en bankrekeningen in Turkije geopend.

Op die Turkse bankrekeningen werden telkens tienduizenden euro's gestort. Niet alleen door Serdal, maar ook door medeverdachten. In Nederland gaf hij zijn zus cash. Die maakte vervolgens geld over naar hem, zogenaamd voor de hypotheek. "Geen enkele verdienste werd opgegeven aan de belasting", zegt de officier van justitie.

Toto en Turkije

Serdal zegt daarover in een opgenomen gesprek: "Dat is ook het enige dat ze me kunnen aanrekenen, belastingontduiking. Ik zeg dan dat ik dat geld heb verdiend met mijn zaak [van 2006 tot 2010 had hij een horecazaak, red.] en dat ik een schadevergoeding heb gehad, omdat ik onterecht heb vastgezeten."

Bij de politie zegt hij ook nog dat hij in onroerend goed heeft gehandeld in Turkije, in dat land ook een koeriersbedrijf had en de Toto heeft gewonnen. De financiële recherche gaat dat allemaal na, maar vindt er geen bewijzen voor. Het Openbaar Ministerie gaat in een aparte rechtszaak al het criminele geld opeisen.

Strafeisen

Deze week werden celstraffen tegen de bendeleden geëist, oplopend tot 7 jaar in het geval van Serdal. Het OM wil dat de kopstukken na de uitspraak onmiddellijk worden vastgezet. De officier van justitie is bang dat de mannen naar het buitenland vluchten, aangezien ze huizen hebben in Turkije. De komende dagen moeten zich nog vier verdachten verantwoorden.

Penoze De verdediging van de verdachten kwam deze week ook aan het woord. Volgens de advocaten hebben hun cliënten in meer of mindere mate een rol gespeeld bij sommige kwekerijen. Van een criminele organisatie is geen sprake, zeggen ze. De verdachten kenden elkaar wel uit de buurt en vroegen elkaar wel eens advies, omdat ze in hetzelfde vak zaten. Daarnaast zijn er familiebanden. De advocaten storen zich vooral aan het feit dat justitie hun cliënten zien als gewelddadige mensen. Advocaat Sander Janssen, bekend om de verdediging van Willem Holleeder, vergeleek het met penoze uit de Jordaan. "Als die ruzie hebben, slaan ze elkaar ook wel 's. Nadien drinken ze een biertje en is alles weer goed. Zo moet je dat hier ook ongeveer zien. De rechtbank doet halverwege juni uitspraak in de zaak.