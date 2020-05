Drie Oranje Leeuwinnen langer bij FC Twente Vrouwen

De 29-jarige Jansen begint na de zomer aan haar zesde seizoen bij FC Twente Vrouwen. Wilms (19) en Folkertsma (22) spelen beiden sinds het kampioensjaar 2018-2019 bij de club uit Enschede.

"We zijn blij dat deze drie speelsters voor FC Twente Vrouwen behouden zijn gebleven", zegt technisch manager René Roord. "Dat Renate ook komend seizoen voor ons speelt is prachtig. Zo’n goede speelster met zó veel ervaring is belangrijk voor elke ploeg. Sisca heeft zich bij ons weer ontwikkeld tot international. Helaas gooide een blessure roet in het eten, maar sinds de winter is ze weer heel sterk teruggekomen. Lynn is een groot talent. Eigenlijk vanuit het niets is ze twee seizoenen geleden bij ons gekomen. Ze heeft zich geweldig goed ontwikkeld en afgelopen jaar haar debuut voor Oranje gemaakt. We verwachten dat ze het zal doorzetten komend seizoen."