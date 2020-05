'2 Brüder' heeft de deuren geopend in oude V&D pand in Enschede

Eerste klanten in 2 Brüder in Enschede (Foto: RTV Oost)

Enschede heeft vanaf vandaag weer een nieuwe invulling voor het grote winkelpand aan het Van Heekplein, waarin eerder V&D en Hudson's Bay gevestigd waren. Zaterdagochtend is '2 Brüder' geopend. Een grote supermarkt, vooral gericht op de Duitse kooptoerist. De specialiteiten: veel soorten koffie en snoep. Verse vis en groente volgt later.

De winkel is nog lang niet zoals 'ie moet zijn, benadrukt directeur Ronald Versluis. Tot nu toe is alleen de begane grond in sneltreinvaart ingericht. Op termijn, mogelijk in 2021, moeten de andere twee verdiepingen volgen. Op de tweede verdieping zijn plannen voor een foodcourt.

Opgericht in Venlo

Het is voor '2 Brüder' de tweede vestiging. Al sinds 1961 zit de supermarkt in Venlo. Daar heette het jarenlang "2 Brüder von Venlo", opgericht door twee Venlose broers. Omdat er geen opvolging was binnen de familie is de zaak vijf jaar geleden overgenomen door een groep investeerders. Onder de naam nu '2 Brüder' wil de keten in meer plaatsen filialen openen.

In Venlo is de supermarkt al jaren een begrip. Vooral onder de oosterburen, want vrijwel alle klanten zijn afkomstig uit Duitsland. Inwoners van Venlo zie je bijna niet in de winkel. Ze voelen zich er minder thuis omdat iedereen er in het Duits wordt aangesproken, alles in het Duits staat aangegeven en veel producten anders zijn dan in de Nederlandse supermarkten.

80.000 klanten per week

Maar de winkel heeft Venlo wel een enorme economische impuls gegeven. '2 Brüder' trekt daar 80.000 klanten per week en er werken zo'n 200 mensen. Of de winkel in Enschede net zo'n Duitse publiekstrekker wordt als de Limburgse vestiging, zal de komende tijd moeten blijken.