Asielzoekster die wordt verdacht van meerdere brandstichtingen blijft in de cel

De vrouw zat voor onderzoek in de kliniek na een poging tot brandstichting in het asielzoekerscentrum in Schalkhaar, eind vorig jaar. Toen zou de vrouw een trui in brand hebben gestoken en een brandende aansteker onder een gordijn gehouden hebben.

Trauma's

Er zijn nogal wat zorgen over de geestelijke toestand van de oorspronkelijk als man geboren Chinese. Het leven als transgender in haar geboorteland leverde trauma's op en zouden gemaakt hebben dat ze het land moest ontvluchten. Deskundigen denken dat er sprake is van een posttraumatische stressstoornis en andere psychiatrische klachten.



Bij het azc in Schalkhaar waren er in december vorig jaar ook al zorgen over de vrouw. Er was een hulpverleningsinstantie ingeschakeld, maar omdat die hulp op zich liet wachten, raakte de vrouw in paniek en zou ze brand hebben gesticht.

'Geen échte brandstichting'

Volgens de advocaat was er nooit sprake van een échte brandstichting. "Het brandalarm ging niet af, er is geen brand geweest en het was ook nooit de bedoeling om brand te stichten." De advocaat bestrijdt ook dat er in Veldzicht opnieuw brand werd gesticht. "Er viel alleen maar een sigaret op het bed, meer niet."



De officier van justitie was het niet eens met het verhaal van de advocaat. "Er was vuur, er waren schroeiplekken en er werd een brandlucht geroken." Een brand in een azc, waar veel mensen in kleine ruimtes dicht op elkaar zitten, zou grote gevolgen kunnen hebben aldus de officier van justitie.



De rechtszaak gaat op 23 juli verder. Tot die tijd komt de vrouw niet op vrije voeten, het gevaar op nóg een brandstichting is te groot.