Waarom vallen buizerds soms mensen aan?

In Overijssel gebeurt het vaker dat buizerds agressief gedrag vertonen. In Rijssen hebben ze er op dit moment last van, vorig jaar dook er eentje op in Saasveld en eerder zat er een agressieve buizerd in Mander.

Buizerds kunnen agressief reageren op mensen als ze aan het broeden zijn. Fedor Brokken van de Roofvogelhoeve in Baarlo legt uit waar dat aan ligt: "Dat komt door de misplaatsing van het nest." Daarmee bedoelt hij dat buizerds hun nesten bouwen als het nog wat kouder en rustiger is. Maar als het weer dan mooier wordt en mensen daar gaan wandelen en fietsen, dan wordt het ineens drukker. Sommige buizerds kunnen niet tegen die drukte.

Dat is ook het geval met de buizerd in Heino en daarom vertoont 'ie agressief gedrag. "Dat doet 'ie om zijn nest te beschermen", aldus Fedor. In onderstaande video bezoeken we de boze buizerd van Heino. Waar zit het beestje precies en waarom wordt de buizerd daar niet weggehaald?