Zo gaat Overijssel voor meer Kamerleden en meer aandacht

Al jaren verzuchten Overijsselse politici dat het 'randstadkabinet' te weinig oog heeft voor de 'regio'. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt stelde het twee jaar geleden nog zo: "De problemen in de regio worden in Den Haag flink onderschat". Hij noemde de aanpak van de N35 als voorbeeld: "Die weg heeft wat minder aandacht dan bepaalde wegen in de Randstad". Hoe meer eigen Kamerleden, hoe meer aandacht, zo werkt het dus.

Slechts vijf Overijsselaars

Na de afgelopen verkiezingen bestond het Overijsselse smaldeel uit negen man. Drie vielen er voortijdig af: VVD'er Han ten Broeke uit Delden vertrok zelf nadat een relatie met een fractiemedewerkster bekend werd, PvdA'er Sharon Dijksma uit Enschede werd wethouder in Amsterdam en VVD'er Malik Azmani uit Dalfsen ging naar het Europarlement.

Bleven er zes over: Frank Futselaar (SP) uit Zwolle, Edgar Mulder (PVV) uit Zwolle, Pieter Omtzigt (CDA) uit Enschede, Roy van Aalst (PVV) uit Hengelo en Maurits von Martels (CDA) uit Dalfsen en tot slot Daniel Koerhuis (VVD) uit Raalte.

Mei vorig jaar kwam er nog een Overijssels Kamerlid bij: Hilde Palland (CDA) uit Kampen stapte in nadat Sybrand Buma opstapte.

'Minimaal 25 uit Oost-Nederland'

Op basis van het aantal inwoners van Overijssel (1,2 miljoen) ten opzichte van de 17,3 miljoen Nederlanders zou Overijssel (naar boven afgerond) tien Kamerzetels moeten bezetten. Met de huidige 7 zijn we dus ondervertegenwoordigd. Overijssel en Gelderland trekken nu samen op om minimaal 25 zetels met 'eigen mensen' te vullen na de volgende verkiezingen, die van 17 maart 2021.

Onder het motto 'Nederland Slim Benutten' is een website over de kracht van Oost-Nederland in elkaar gezet. Daar is te lezen: 'voor de aanpak van de transities in het post-coronatijdperk zijn innovatieve oplossingen nodig die worden ontwikkeld in Oost-Nederland. De oostelijke regio's hebben de kracht, de ruimte en de kennis op het gebied van gezonde voeding, circulaire economie, natuur en recreatie, energie, logistiek, slimme industrie en de nieuwe sleuteltechnologieën Artificial Intelligence, Med Tech en waterstof.'

Programma's en kieslijsten

De provincies zijn er op tijd bij. Op dit moment zijn de partijen bezig met het vormen van verkiezingsprogramma's en kieslijsten. Voormalig wethouder Bert Otten uit Hengelo zit in de 'adviescommissie kandidaatstelling' van de PvdA. Hij vindt het heel goed dat de provincies de oproep doen. "We moeten zorgen dat de Tweede Kamer een goede afspiegeling is van de samenleving, en ik zal m'n best doen voor inbreng uit de regio."

CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt uit Enschede kwam al eerder met een andere oplossing. Hij pleit voor een districtenstelsel om meer Kamerleden uit de provincie in het parlement te krijgen. "Dat betekent dat Overijssel negen of tien Kamerleden kiest. Dan heb je een betere vertegenwoordiging in de Tweede Kamer", zo liet Omtzigt in 2018 weten.