Opbouw Deventer Stadsstrand in volle gang: "We willen knallen"

Twee maanden later dan ze het liefst hadden gewild is de opbouw van het Deventer Stadsstrand in volle gang. Als de horeca op 1 juni weer mag draaien, willen de ondernemers er klaar voor zijn.

Als seizoensgebonden onderneming heeft het Deventer Stadsstrand jaarlijks zo’n zeven maanden om de omzet binnen te halen. Daarvan zijn er met april en mei al twee verloren gegaan.

"Het is echt overleven nu", zegt Koos Janssen, samen met zijn vrouw Evelien initiatiefnemer van het Deventer Stadsstrand. "Dat klinkt heel zielig, maar dit jaar moet dat écht gebeuren. Bij het ondernemen hou je met heel veel dingen rekening, maar deze zagen wij niet aankomen."

Volop ruimte

Met vijfduizend vierkante meter grond heeft het strand voldoende ruimte om volop gasten te kunnen ontvangen, binnen de geldende coronamaatregelen. Janssen heeft er dan ook alle vertrouwen in: "Als we het goed doen, samen met onze gasten, denk ik dat we een heel fijne plek kunnen creëren. Ook in een zomer waarin er veel onzekerheid is."

Hoewel de opbouw al in volle gang is, ontbreekt op dit moment nog de zekerheid dat de horeca op 1 juni ook daadwerkelijk open mag gaan. Janssen: "Komende zaterdag beginnen we in ieder geval met take away. Koffie of een ijsje. We willen ook gewoon weer ondernemen, de mensen weer zien. We willen knallen."