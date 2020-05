Stadsbestuur van Zwolle wil andere lokale omroep en draagt RTV Focus voor

RTV Focus is door het stadsbestuur van Zwolle voorgedragen als nieuwe publieke lokale omroep voor de stad. Bij dit voorstel neemt deze omroep de plaats in van RTV Zwolle FM. De gemeenteraad bestudeert het voorstel en brengt een advies uit bij het Commissariaat voor de Media.

De omroepen waren de enige partijen die een aanvraag hebben gedaan. De publieke lokale omroep heeft het recht om op kabelsystemen te worden doorgegeven. Ook mag in de ether worden uitgezonden op de FM en DAB+.

Kritiek

Al jaren is RTV Zwolle FM onderwerp van gesprek in de Zwolse politiek, vooral omdat er kritiek is op de prestaties van de omroep. De raad en het gemeentebestuur mogen niet oordelen over de inhoud van de programma's. Maar meerdere malen is ter sprake gekomen dat de kwaliteit van de lokale omroep onder de maat was.

Beide partijen voldoen aan de vereisten, zo oordeelt het college nu. Maar het voorstel van RTV Focus past daarbij het beste bij de Zwolse samenleving. Het liefst had wethouder Monique Schuttenbeld gezien dat beide partijen zouden samenwerken en uiteindelijk één omroep zouden vormen. Maar dat is niet gelukt. Persoonlijke kwesties en geschillen uit het verleden spelen daarbij een rol.

Commissariaat beslist

De gemeenteraad is nu aan zet en moet voor 22 juni een advies uitbrengen. Dat advies gaat naar het Commissariaat voor de Media die uiteindelijk bepaalt wie de komende vijf jaar de lokale omroep van Zwolle mag zijn. De huidige vergunning loopt op 25 mei af. Maar zo lang er nog geen nieuwe partij is aangewezen, mag RTV Zwolle FM blijven uitzenden in een gedoogconstructie.

De procedure zoals deze nu loopt, is behoorlijk vertraagd. De oorzaak ligt bij het Commissariaat voor de Media, die veel later dan gepland kenbaar heeft gemaakt welke partijen zich hebben gemeld. Daarvoor heeft het Commissariaat ook excuses gemaakt.

Teleurstelling en blijdschap

Geert Jan Weierink de voorzitter van RTV Zwolle FM reageert teleurgesteld op het voorstel van het stadsbestuur. Hij is van plan om in te spreken tijdens de gemeenteraad wanneer de licentie ter sprake komt. Hij vindt dat het voorstel van het stadsbestuur onvoldoende is onderbouwd.

RTV Focus laat weten blij te zijn. "Het voelt dan ook als een bekroning op ons werk" staat op hun website te lezen.