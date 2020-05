Meer Overijsselaars in de Tweede Kamer: "Geen Calimero, wel een verhaal van kracht en zelfbewustzijn"

Onder het motto 'Nederland Slim Benutten' is een website over de kracht van Oost-Nederland in elkaar gezet. Onderliggend doel is om meer Overijsselaars en Gelderlanders in de Tweede Kamer te krijgen, om de landelijke politiek meer oog te laten hebben voor de regio.

"Iemand die hier vandaan komt, kan het verhaal van de regio met meer passie vertellen", legt Heidema uit.

Betaalbaar wonen

Maar wat is 'ons' verhaal? De Commissaris van de Koning heeft daar wel een antwoord op: "Oost-Nederland is heel krachtig als het gaat om familiebedrijven, die veel aandacht hebben voor de ontwikkeling en de scholing van hun medewerkers."

"We hebben hier de kennis, neem de medische technologie in Twente. Daarnaast kun je hier nog betaalbaar wonen. Daar moet vanuit Den Haag veel meer naar gekeken worden."

'Licht uitdoen'

Dat dat niet altijd genoeg gebeurt, kan politiek collega Omtzigt beamen. "Bijvoorbeeld als het gaat om kunst. Ja, zeg ik dan, er is inderdaad een heel mooi Rijksmuseum in Amsterdam, maar er zit er ook één in Enschede. Dat moet ik de fractie dan echt bijbrengen."

Of het stopzetten van de kleinescholentoeslag. "In grote steden kun je die scholen makkelijker met elkaar laten fuseren, maar in een klein dorp in Twente is het de laatste school in de omgeving. Dan kun je in zo'n dorp het licht uitdoen, want dan gaat er geen jong gezin meer wonen."

Ondervertegenwoordigd

Heidema: "Een zesde van de bevolking van Nederland woont in Gelderland en Overijssel. Dat betekent dat er zo'n 25 Kamerleden vandaan zouden moeten komen. Dat zijn er nu maar twintig, dat vind ik ondervertegenwoordigd."

Die vertegenwoordiging is ook belangrijk om een andere reden, legt Omtzigt uit. "De provincies moeten nu alternatieven op tafel gaan leggen voor wonen en werken in de Randstad. Het is overduidelijk dat het daar nu veel te druk wordt. We moeten mensen bewegen om naar andere delen van het land te trekken."

Randstedelijke drukte

En dat kan alleen maar als de regio's aan deze kant van het land de handen ineenslaan. Het CDA-kamerlid noemt als voorbeeld de regio Zwolle, dat staat te trappelen om de rol die de Randstad speelt over te nemen.

"Maar hetzelfde geldt voor de Stedendriehoek, de regio Arnhem-Nijmegen of de zogenoemde Food Valley in Wageningen. We bereiken het meeste als we gezamenlijk een plan neerleggen."