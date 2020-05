Er komt voorlopig geen ticketverkoop om Giethoorn in te mogen, gemeente probeert eerst andere maatregelen

Het voorstel van Gieters Belang om alleen toeristen in Giethoorn toe te laten die vooraf een kaartje hebben gekocht, gaat de ondernemers te ver. Giethoorn Onderneemt heeft zelf een heel pakket aan maatregelen voorgesteld die de toeristenstroom veilig door Giethoorn moet loodsen. Burgemeester Bats ziet wel wat in die ideeën.

Hoe zorg je dat de economie weer gaat draaien en het toerisme op gang komt, maar op een veilige manier? Het is een lastige vraag voor de ondernemers en inwoners van Giethoorn. Op de smalle paden en nog smallere bruggetjes die het wereldberoemde waterdorp kent, is anderhalve meter afstand houden een hele uitdaging.

Maatregelen

Maar als Nederlanders massaal vakantie gaan vieren in eigen land, kan het wel druk worden in Giethoorn. Belangenclub GO, Giethoorn Onderneemt, wil graag weer toeristen in het dorp verwelkomen, en heeft allerlei maatregelen bedacht om dat ook veilig te laten verlopen.

Zo moeten er onder meer flyers komen waarop nog even duidelijk wordt uitgelegd wat wel en niet kan in Giethoorn, komen er gastheren en -vrouwen die toeristen de weg wijzen, en moet er op meer plekken éénrichtingsverkeer komen, zowel op het water als op de wandelpaden.

Kaartje kopen

Gieters Belang, de vertegenwoordiging van de inwoners, heeft ook een voorstel gemaakt, dat op veel punten overlapt met dat van GO, behalve het plan voor een ticketsysteem dat vorige week werd gelanceerd. Alleen mensen die vooraf online een kaartje hebben besteld mogen het dorp in, stelt Gieters Belang voor.

Zo kan je goed in de hand houden dat er niet teveel mensen tegelijk in het dorp komen. Burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland is niet voor of tegen dat plan, maar vindt het vooralsnog niet nodig: "Het werkt alleen als de ondernemers er ook achter staan, ik kan het niet zomaar van bovenaf opleggen".

"Liever één plan"

Bats had liever gezien dat de beide partijen uit Giethoorn samen met één voorstel waren gekomen, maar hij is tevreden met beide voorstellen die nu op tafel liggen: "Op een groot aantal punten zijn we het toch allemaal met elkaar eens".

Het dorp moet de ideeën ook zelf kunnen uitvoeren, vindt Bats: "De eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers vind ik wel heel mooi, en dat vind ik ook belangrijk. Ik denk dat de voorstellen die er nu liggen leiden tot een veilige situatie die ook de economie weer kunnen aanzwengelen".

Plannen versus praktijk

De plannen moten nog wel verder worden uitgewerkt. Eenrichtingsverkeer kan op sommige plekken in het dorp wel, maar een groot deel van het langgerekte dorp is dan alleen bereikbaar als je ook een paar kilometer langs een 80-kilometerweg wilt lopen. Hoe die praktische bezwaren opgelost gaan worden is nog onduidelijk.

Bats wil volgende week verder praten met Giethoorn Onderneemt en Gieters Belang om de plannen uit te werken. Ook gaat hij nauwlettend in de gaten laten houden of de veiligheid wel gewaarborgd blijft: "Zo niet, dan gaan we ingrijpen. Daarvoor zijn we een overheid".