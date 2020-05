Man (49) stuurt tientallen pakketten bedorven voedsel naar medewerkers sociale dienst Steenwijk

Bekogeld worden met rotte eieren voorzien van kleurstof, ernstige bedreigingen in de richting van kinderen en stapels poststukken met bedorven etenswaren. Dat is wat het gebouw van de sociale dienst aan De Vesting in Steenwijk en zijn medewerkers de afgelopen drie jaar moesten ondergaan. De verdachte in deze zaak is een volgens de officier van justitie 'wat zonderlinge 49-jarige inwoner van de gemeente Steenwijkerland'. Tegen hem is vier maanden cel geëist.

De strafzaak tegen de 49-jarige was een bijzondere gebeurtenis. De man woonde de strafzaak bij via een videoverbinding vanuit huis, terwijl zijn advocate en twee medewerkers van de sociale dienst in de Zwolse rechtszaal de zaak bijwoonden. Volgens de regels, op anderhalve meter van elkaar.

Met een glimlach op zijn gezicht, tot grote ergernis van de officier van justitie, vertelde de man een onsamenhangend verhaal waarin hij vooral ontkende dat hij iets had tegen de sociale dienst en haar medewerkers.

50.000 afbeeldingen van bommen

Dat er bij hem thuis niet alleen dozen met rotte, van kleurstof voorziene eieren werden gevonden, lijsten met aantekeningen en adressen over medewerkers, deed de man af als toevalligheden.

De eieren had hij omdat hij ze gebruikte als doelwit voor zijn luchtbuks of pijl en boog, de aantekeningen waren dingen die hij uit nieuwsgierigheid had uitgezocht. Op de telefoon van de man stonden meer dan 50.000 afbeeldingen van bommen, Osama Bin Laden en overleven in de natuur.

Twaalf pakketten met bedorven voedsel

De medewerkers van de sociale dienst kregen soms wel twaalf pakketten met bedorven etenswaren per dag toegezonden. Die waren soms zo smerig dat de postbode ze gewikkeld in plastic bezorgde of zelfs weigerde te bezorgen.

Ook werden er bij twee van hen ernstige dreigementen in de richting van hun kinderen geuit. Volgens de officier van justitie zijn de dreigementen die de verdachte uitte hele ernstige. "Als het leven van je kind bedreigd wordt, heeft dat impact."

Geen stoornis

Waarom de zogenoemde zonderling de vernielingen en dreigementen uitte, werd tijdens de behandeling van de strafzaak niet duidelijk. Gedragsdeskundigen die de man onderzochten, komen er ook niet uit.

Zij zien mogelijk wat schizofrene en paranoïde trekken bij de man, maar niet zo erg dat er geconcludeerd kan worden dat de man een stoornis heeft.

'Prepper'

De advocate gaf aan dat de man iemand is die in een ernstig sociaal isolement is terechtgekomen en manieren zoekt om zich voor te bereiden op het overleven als de wereld verstoord wordt. Een soort 'prepper': een uit de Verenigde Staten overgewaaide denkwijze, waarbij iemand zich voorbereidt op een noodsituatie als gevolg van een ramp of pandemie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.