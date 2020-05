Attractiepark Slagharen opent 30 mei weer de poorten: "Lang naar uitgekeken"

De nieuwe general manager van het park, Dave Storm, heeft naar dit moment enorm uitgekeken. "Het Pinksterweekend wordt dit jaar extra feestelijk ingeluid. Ons attractiepark is dan jarig, want in 1963 werden de poorten op deze dag voor de allereerste keer geopend", vertelt Storm enthousiast.

Online reserveren

De afgelopen uitzonderlijke weken hebben Storm en zijn team niet stil gezeten. "We hebben hard gewerkt om het park voor te bereiden op een ‘nieuwe normale situatie’, waarbij natuurlijk plezier voorop blijft staan", motiveert de manager. "'Samen uit' is zeker nu een welkome afwisseling. Een belangrijke wijziging is dat al onze gasten, niet alleen de vakantieparkgasten, maar ook de daggasten worden gevraagd online te reserveren."

Er is een protocol ‘Veilig Samen Uit’ opgesteld door de brancheverenigingen Club van Elf en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen en dit heeft als leidraad gediend voor het heropeningsplan. Storm: "Gelukkig hebben de gemeente Hardenberg en de veiligheidsregio IJssellanden hier voor ons akkoord op gegeven."

Aanpassingsvermogen

"Om grote drukte in het park te voorkomen wordt de eerste periode gestart met dertig procent van de maximale parkcapaciteit", legt Storm uit. "Onze medewerkers krijgen extra training en duidelijke informatie is beschikbaar. Uiteraard vergt het ook aanpassingsvermogen voor onze medewerkers en gasten, maar wij zijn er van overtuigd dat we hier samen in slagen."

Op woensdag 27 mei organiseert Slagharen een testdag voor medewerkers en huisgenoten. Zaterdag 30 mei krijgen abonnementhouders samen met vakantieparkgasten als eerste toegang tot het attractiepark. "Het avontuur gaat veilig van start in Slagharen en biedt alle gasten drie garanties, die passen bij de richtlijnen van het RIVM", meldt Dave Storm.