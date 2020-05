Helft Twentenaren beweegt minder door corona en afstand houden is lastig

"Veel mensen sporten normaal gesproken bij een vereniging of een sportschool, maar dat kon de afgelopen tijd niet. Daarnaast is de beweging die je van en naar je werk hebt weggevallen. Ook zijn de stappen die je op je werk zet door even naar een collega toe te lopen er niet meer", laat GGD Twente weten.

Het is een open deur, maar toch benadrukt de GGD dat het in deze tijd juist extra goed is om voldoende te bewegen: "Dat we letterlijk meer thuis zitten, is minder goed voor de spieren en botten. Daarom blijft bewegen een pre." Ook is bewegen goed voor de mentale gezondheid die in deze tijd bij sommige mensen minder is. "Op www.loketgezondleven.nl zijn veel tips te vinden om dichterbij of in huis te bewegen."

Meer alcohol

De leefstijl van Twentse inwoners in deze coronacrisis is vergelijkbaar met die van de gemiddelde Nederlander. Een klein deel van de bijna 2.800 ondervraagde Twentenaren drinkt nu meer alcohol (tien procent) of eet minder gezond (veertien procent).

Waar wel een verschil in te zien is met de rest van Nederland, is op het gebied van de mentale gezondheid. Vergeleken met de rest van Nederland ervaren Twentenaren door de coronacrisis minder vaak problemen op het gebied van mentale gezondheid. Dat daarin een verschil te zien is met het landelijke beeld, komt volgens GGD Twente waarschijnlijk omdat deze regio minder hard getroffen is dan andere delen van het land. "Maar ook kan de Twentse nuchterheid hierin een rol spelen", aldus de GGD.

Wel geven de Twentse inwoners aan zich in deze tijd vaker angstiger (34 procent), somberder (24 procent), meer gestrest (29 procent) en eenzamer (23 procent) te voelen in vergelijking met de periode voor de coronamaatregelen.

Anderhalve meter lastig

De maatregelen om zo veel mogelijk thuis te blijven, niet op bezoek te gaan bij mensen die meer risico lopen en anderhalve meter afstand te houden vindt men het meest lastig. Ruim zeventig procent van de ondervraagde Twentenaren geeft aan dat vooral bij het boodschappen doen en bij het werken buitenshuis (65 procent) mensen te dichtbij kwamen.

De resultaten van het onderzoek van GGD Twente gebruikt de overheid voor het bepalen van het landelijk beleid. Ook krijgen de regionale overheden zicht op hoe het met hun inwoners gaat en wat de coronacrisis met hun inwoners doet. Regelmatig wordt een vragenlijst uitgezet om trends te kunnen volgen. De tweede peiling is rond 20 mei.

Hoe meer mensen meedoen, hoe beter het inzicht geeft in hoe het met mensen gaat. Op www.ggdtwente.nl kunnen inwoners zich aanmelden voor het GGD-panel. Zij krijgen dan automatisch een uitnodiging om deel te nemen aan het volgende corona-onderzoek.

Het onderzoek van GGD Twente is een maand geleden afgenomen, dus de resultaten kunnen nu anders zijn i.v.m. de versoepeling van de coronamaatregelen.