De economie krimpt, maar bouw en landbouw groeien nog door, en daar heeft Overijssel baat bij

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 1,7 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat maakte het CBS vanmorgen bekend. Maar voor Overijssel is er (nog) een lichtpuntje: bouw en landbouw, die in onze provincie (relatief) grote sectoren zijn, groeiden nog met ruim 3 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteerde vanmorgen de cijfers; 1,7 procent krimp, de grootste krimp sinds de economische crisis van 2009. Met de krimp komt er een eind aan 23 kwartalen (bijna zes jaar) van economische groei in Nederland. Dus ook in Overijssel.

Maar de cijfers zijn gemiddelden, en onze provincie is niet gemiddeld. Zo zijn de landbouw, de industrie en de bouw hier relatief grote sectoren. Als voorbeeld de industrie, daarin werken in Overijssel 78.743 mensen. (cijfers provincie Overijssel 2019) De zogeheten 'lokatiequotient' is 1,34. Dat betekent dat als Overijssel 'gemiddeld' was er ruim 58 duizend mensen in zouden werken. En laat nou die industrie ook net een sector zijn die nog relatief ongeschonden is volgens het CBS; de krimp is 0,1 procent.

De financiele sector en de 'zakelijke dienstverlening' is hier bijvoorbeeld kleiner dan gemiddeld in Nederland. Ook denken we vaak dat Overijssel een toeristisch sterke provincie is, maar in werkelijkheid zijn de horeca, toerisme en recreatie hier kleiner dan gemiddeld.

Al met al zou je kunnen stellen dat Overijssel door z'n specifieke sectoren tot nu toe relatief iets minder last heeft van de krimp, immers, de sterkst getroffen sectoren; toerisme, recreatie zijn elders sterker vertegenwoordigt. En de minder getroffen sectoren of zelfs groeiende sectoren (bouw en landbouw) zijn hier groot.

Maar alles is relatief. Zo heeft de bouwsector al aangekondigd een ongekende krimp te gaan krijgen. Weliswaar is het nu nog volop druk, maar de de komende recessie en vertrouwen van de zakelijke markt zullen investeringen worden uitgesteld. Door de coronacrisis zal de bouwproductie de komende twee jaar met 15 procent krimpen en 40.000 voltijdsbanen verloren gaan, zo waarschuwde het Economisch Instituut voor de Bouw al begin april. En ook voor de landbouw heeft de Rabobank een krimp van 3 procent voorspeld.