Eerste week weer naar school in coronatijd is bijna om, hoe is het gegaan?

Rune, Jorik en Rafael uit groep 8 waren blij dat ze deze week weer naar school mochten. Rafael: "Ik vond het wel leuk, want thuiszitten was een beetje saai en dan zie je ook gewoon weer je klasgenoten en de meester en juf."

Halve klas

De drie jongens zijn deze week op dinsdag en vrijdag naar school geweest. De andere helft van de klas op maandag en donderdag. Ze vinden het wel jammer dat ze nog niet al hun klasgenoten zien. Rune: "Je ziet ze niet en je spreekt ze ook niet. Dat is wel jammer, maar ik ben al blij dat ik überhaupt weer een paar mensen zie." De jongens hopen dat ze snel weer met de hele klas naar school kunnen, maar zover is het nog niet.

Jorik, Rune en Rafael (van links naar rechts) (Foto: Maaike de Glee)

Aanpassen

Ook voor de leraren van cbs De Ontdekking was het deze week echt aanpassen. Het is niet alleen wennen aan het nieuwe gebouw, ook de vele maatregelen zijn soms lastig, vooral met jonge kinderen. "We hadden deze week een ongevalletje op het plein, dan kun je gewoon geen anderhalve meter in acht houden. Dan ga je naar een kind toe en dan ga je doen wat je moet doen, maar dan is het ook weer even een teken van bewustzijn en de hygiënemaatregelen goed toepassen. En dat gaat eigenlijk prima," vertelt Renske de Vries, directeur van De Ontdekking.

De schooldirecteur blikt uiterst tevreden terug op de eerste week. Renske: "Ik moet zeggen dat je in een paar dagen tijd, dingen die je niet gewend bent, toch doet. De rondes die je loopt, welke kant loop je op. Welke route loop je langs de wc, dat soort dingen gaat goed." Daarnaast moet het personeel nu veel meer schoonmaken dan voorheen.

Afscheid

Ondertussen zijn Rune, Jorik en Rafael al aan het brainstormen met hun klas hoe ze toch op een goede manier als groep 8 aan het einde van het schooljaar afscheid kunnen nemen. Jorik: "We zitten nu een beetje te overleggen over ons afscheid. We gaan een film maken, want we gaan niet op kamp, dat is wel jammer."