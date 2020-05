Gertjan Verbeek wil graag technisch directeur worden, maar niet bij Twente: "Te veel oud zeer"

Gertjan Verbeek keerde onlangs terug in Nederland na zijn abrupt beëindigde avontuur in Australië. Hij leverde daar tijdens het gestopte seizoen door het coronavirus zijn contract in, om terug te keren naar Dalfsen. Daar sprak Bert van Losser hem deze week uitgebreid. Onder meer over zijn carrière, de toekomst, FC Twente en Heracles Almelo.

Verbeek zit nu dus thuis, maar hoopt binnenkort weer in de voetballerij aan de slag te gaan. "Deze zomer ben ik 58. Als je ooit nog eens een keer een andere functie wil hebben dan voetbaltrainer, dan moet je daar binnen niet afzienbare tijd een keer gebruik van moet maken. Ik heb niet het idee dat ik, net als Dick Advocaat, op m'n 72e nog aan een voetbalclub verbonden ben. Wel als scout of iets dergelijks, maar niet dagelijks meer op het veld of als directeur. Want dan ben 24/7 met voetbal bezig."

Niet veel goede technisch directeuren

"Die stap moet je dan ook een keer maken, de kans moet je een keer krijgen. Er zijn ook niet zo heel veel goede technisch directeuren, ik weet ook niet of ik een goede ben, dan moet zich dan uitwijzen. Ik heb ook nog steeds heel veel plezier om op het veld te staan. Maar afgelopen jaar ben ik ook analist geweest bij FOX en dat is me ook goed bevallen. Dus ik hoop wel dat ik betrokken blijf bij het voetbal, want dat is wel mijn wereld."

Twente was mijn club

Verbeek was succesvol, maar had ook mindere periodes. Zo moest hij bij FC Twente en Feyenoord voortijdig afscheid nemen. "Bij beide ben ik natuurlijk niet succesvol geweest en ontslagen. Twente is wel van jongs af aan mijn club geweest, daar ben ik vroeger supporter van geweest. Het is een club waar ik een binding mee heb en als het niet goed gaat, zou ik daar graag iets voor willen doen. Ik heb een aantal keren de kans gekregen om er iets te gaan doen, dat is er toen niet van gekomen. Dat was in het tijdperk Joop Munsterman. Nu was het zover dat het wel gebeurde en door wat tegenvallende resultaten en de chaotische toestanden bij Twente, ook financieel gezien, was het niet rendabel en moest ik daar na vijf maanden alweer vertrekken. Dat vond ik wel heel jammer."

Teveel oud zeer

Twente is momenteel op zoek naar een technisch directeur en trainer, maar een terugkeer vindt Verbeek onwaarschijnlijk: "Ik denk dat dat heel gevoelig ligt. Daar moeten heel wat beren op de weg opgeruimd worden. Ik denk niet dat het slim is om mij daarvoor proberen te strikken. Daar ligt teveel oud zeer. Nog niet eens zozeer van mij naar Twente toe, maar ik denk meer bij de supporters, bij de sponsors, bij Leon ten Voorde. Ik denk dat je dan bij voorbaat kansloos bent."

Heracles Almelo

Bij Heracles was Verbeek succesvoller. Daar vertelt hij dan ook enthousiast over: "In 1999 stond ik aan het begin van mijn trainerscarrière. Toen ben ik met Jan Smit die kar gaan trekken. Daar hebben we drie jaar lang ongelooflijk veel plezier gehad en heel veel sportieve vooruitgang geboekt. Uiteindelijk is Peter Bosz in het vierde jaar gepromoveerd en sinds die tijd spelen ze onafgebroken in de Eredivisie en niet onaardig. Ik ben nog een keer een jaar terug geweest. Toen zijn we met 56 punten, helaas, vijfde geworden en net geen Europees voetbal. Daarna heeft John Stegeman het wel bereikt, met minder punten weliswaar, maar wel Europees voetbal."