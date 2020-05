Strijd in Enschede om opvragen medische gegevens ettert voort; mag het nou wel of niet?

Hij weet van geen opgeven. René Beunders, voorzitter van Stichting Sociaal Hart Enschede volhardt in zijn verwijt dat de gemeente Enschede zowel aanvragers van een bijstandsuitkering als mensen met een uitkering onterecht blijft vragen om medische gegevens. De gemeente Enschede is zich van geen kwaad bewust. "Wij vragen geen medische informatie, maar bewijsstukken waarmee iemand aannemelijk kan maken dat hij/zij medische beperkingen heeft."

Door: Gerben Oost

In april kwam de voorzitter van Sociaal Hart in contact met een inwoonster die niet begreep waarom ze op haar uitkeringsaanvraag het antwoord kreeg dat deze niet compleet was.

"De gemeente vroeg om aanvullende informatie", legt Beunders uit. "Ze willen, en ik citeer: 'bewijsstukken waaruit blijkt dat u (voorlopig) niet of niet volledig in staat bent om te werken. Denk hierbij aan e-mail, afspraakkaart, brief, uitnodiging etc. van dokter of behandelaar'. Met deze vraag overtreedt Enschede opnieuw de privacywetgeving. Dit is een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van kwetsbare mensen."

'Flutrapport'

Beunders diende een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de onafhankelijke Klachtencommissaris en de gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG). Van die laatste heeft de voorzitter van Sociaal Hart echter geen hoge pet op.

Het eerder dit jaar verschenen onderzoeksrapport "Verwerken medische gegevens in dossiers van de gemeente Enschede, Cluster Werk & Inkomen" van de FG vindt Beunders een 'flutrapport'. Beunders: "Hierin staat dat dossiers medische informatie bevatten en de gemeente deze vanwege de kosten niet wil verwijderen."

Excuses aan inwoonster

In februari van dit jaar maakte wethouder Arjan Kampen excuses aan inwoonster Manon, nadat uit onderzoek bleek dat de gemeente haar wél om medische informatie had gevraagd. Haar aanvraag voor een uitkering werd een paar keer geweigerd omdat ze haar medische dossier niet wilde geven.

Beunders stond Manon bij in het conflict met de gemeente. "De Klachtencommissaris heeft haar klacht gegrond verklaard", zegt Beunders. Maar Enschede weet kennelijk niet van ophouden en vraagt nog steeds naar medische gegevens."

Scherper aangeven

In een reactie meldt de gemeente het oneens te zijn met Beunders. "Wij vragen geen medische informatie, maar wel bewijsstukken om dit aannemelijk te maken. Bijvoorbeeld een afsprakenkaart met een arts."

"Het niet inleveren van deze informatie is niet van invloed op het wel of niet verkrijgen van een uitkering, maar wel op het wel of niet verkrijgen van een ontheffing van de sollicitatie- en/of arbeidsverplichting. Dit was altijd al zo, maar we gaan dat nu ook scherper aangeven in onze brieven en informatieverstrekking."

Goed uitleggen

Arjo Buurma is jurist bij Vijverberg Advocaten en Adviseurs in Zoetermeer met als specialisatie bestuursrecht en privacy. Hij kan niet met honderd procent zekerheid zeggen of de redenering van Enschede standhoudt bij bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.

"Gemeenten mogen persoonsgegevens verwerken als dit nodig is voor een uitkering. Maar zodra blijkt dat iemand wat mankeert en daarvoor wordt behandeld, dan heb je al te maken met medische gegevens. Enschede dient goed uit te kunnen leggen waarom ze bepaalde informatie vraagt."

Alleen strikt noodzakelijk

Volgens jurist Buurma is het belangrijk dat de gemeente kan aantonen dat de medische informatie noodzakelijk is om ontheffing van de sollicitatieplicht te kunnen beoordelen. Alleen dat kan volgens de jurist de vraag om medische informatie rechtvaardigen. "En dan nog mag het alleen strikt noodzakelijke informatie betreffen over mogelijkheden of beperkingen, geen medische diagnoses."

"Vergelijk het met de relatie werkgever–werknemer. Anders dan een bedrijfsarts hoeft een werkgever niet te weten wat zijn werknemer mankeert, wat de kwaal of aandoening is. Wat een werkgever moet weten is welke werkzaamheden zijn werknemer kan uitvoeren en of daar aanpassingen voor nodig zijn."

Buurma: "Als er een conflict is over de vraag of bepaalde informatie noodzakelijk is voor de gemeente, kunnen partijen dit ter bemiddeling voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens."

"Gemeente gaat stap te ver"

Ook de Enschedese jurist Martin Zandt is van mening dat de bewijsstukken die de gemeente Enschede opvraagt gegevens van medische aard zijn. "Ze zijn te herleiden naar ziekte, chronische aandoening en afwijkingen."

Hij is wat stelliger dan zijn collega Buurma en is van mening dat de gemeente Enschede hier duidelijk een stap te ver gaat. Zeker gezien het feit dat zij het bewijs dat iemand niet in staat is loonvormende arbeid te verrichten ook op een voor de burger minder belastende, inbreuk makende wijze kan verkrijgen. Een externe arbo-arts kan dit beoordelen."

Externe arbo-arts

De gemeente Enschede meldt dat ze om twee redenen voorzichtig is met het inschakelen van zo'n externe arbo-arts. "Er zijn voor ons kosten aan verbonden en het is bovendien belastend voor de betrokkene als die al in een medisch traject zit."

"Dus dat proberen we, ook in het belang van betrokkene, te beperken als het niet nodig is, omdat de betrokkene aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van medische beperkingen."

'Flutargument'

Bij Sociaal Hart Enschede zijn ze overtuigd van hun gelijk. Beunders: "De klacht is ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wat wij vaak zien is dat zo'n autoriteit de vraag van een gemeente om dit soort gegevens vaak als grensoverschrijdend ziet."

Als laatste wil hij nog wat kwijt over het inschakelen van een externe arbo-arts. "Enschede noemt twee argumenten tegen de inzet hiervan. Ze zeggen dat het geld kost en het zou te belastend zijn voor de mensen. Dat laatste vind ik een flutargument. Het gaat Enschede alleen om het geld."