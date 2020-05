Mensen in paniek waarschuwden verslaggever Bart Kieft bij vuurwerkramp: 'Ga er niet naartoe'

Bart Kieft was twintig jaar geleden als verslaggever in het rampgebied (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

Twintig jaar geleden was Bart Kieft als verslaggever in de wijk Roombeek in Enschede. Net toen de vuurwerkramp zich had voltrokken. Een periode die hij, net als vele anderen, nooit meer zal vergeten.

Bart was voor een klus met cameraman Gerard Hellwich in Zwolle, maar al snel kregen ze door dat er 'iets' in Enschede aan de hand was. "Beppie, de vrouw van Gerard, belde ons over een grote brand in Enschede. Gerard en ik zijn allebei in onze auto naar Enschede gereden."

Fiets van omstander

Het was voor Bart niet makkelijk om helemaal op de locatie te komen. Zover als mogelijk reed hij met zijn auto het gebied in. Soms pakte hij een stoep of voortuin mee. "Op een gegeven moment moest ik de auto parkeren. Maar ik liep moeilijk, want ik heb brakke knieën. Toen heb ik een fiets van een omstander gekregen om naar de ramp te gaan."

Hoe dichter hij in de buurt kwam van de Tollensstraat, waar S.E. Fireworks was gevestigd, hoe meer mensen in paniek hij tegenkwam. "Ze waarschuwden me: 'Ga niet verder, ga er niet naartoe!' Maar ik had het gevoel dat ik er wel naartoe moest, het moest verslaan. Ik ben uiteindelijk naar de rand van het rampgebied gegaan. Daar had ik het gevoel: hier ben ik veilig en kan ik goed verslag doen."

Groen als gras

En daar kijkt Bart zijn ogen uit. De wijk Roombeek zag er op 13 mei 2000 uit als een oorlogsgebied. "Ik kwam van de krant en was nog niet zo lang bij RTV Oost. En eigenlijk was ik nog zo groen als gras. Als jonge verslaggever was ik echt onder de indruk, dat zou ik nou natuurlijk ook zijn. Maar ik denk dat ik het nu anders had gedaan en meer mensen had aangesproken."

In de tijd na die gitzwarte dertiende mei bleef de verslaggever aan het werk in Enschede. Om de rest van Overijssel bij te praten over de situatie. "Het was chaos, verdriet, er waren overleden mensen, maar het was de dag na de ramp ook Moederdag. Het leven bleek gewoon door te gaan."

Bloemen op bagagedrager

Ook in de getroffen wijk leek, geheel tegen de verwachting in, het leven door te gaan. "Ik sprak daar een meneer met een bosje bloemen op zijn bagagedrager. Hij zei juist nu naar zijn moeder te willen, omdat iedereen elkaar moest steunen."

De reacties die Bart op zijn verslaggeving kreeg, zijn hem goed bijgebleven. "Er was een enorme beleving in de provincie. Vanwege de impact van de ramp, maar ook vanwege de manier waarop we verslag hebben gedaan. In de maanden erna werd ik constant aangesproken door mensen die me complimenteerden met hoe wij verslag hadden gedaan. Dat raakte me echt: jeetje, er is echt wat gebeurd."