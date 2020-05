Gedeputeerden roepen Tweede Kamer op: blijf Oostelijke maakindustrie steunen

Gedeputeerde van Economische Zaken Eddy van Hijum van Overijssel vindt dat het kabinet meer oog moet hebben voor de problemen van de maakindustrie in Oost Nederland. Hij doet samen met collega-gedeputeerde Christianne van der Wal van Gelderland een oproep aan Tweede Kamerleden om de financiële steun voor het bedrijfsleven niet te snel af te bouwen. Maandag is politiek overleg in Den Haag over de steunmaatregelen.

Volgens de twee gedeputeerden komt de klap voor deze bedrijven er nog aan. Ze hebben signalen gekregen dat er een forse krimp in de orderportefeuille aan zit te komen bij veel bedrijven in de maakindustrie in Oost Nederland. Dat gaat leiden tot liquiditeitsproblemen en zonder langdurige steun zullen er zeker ontslagen vallen.

Nieuwe kansen

Van Hijum is bang dat daardoor kennis en vakmanschap verloren gaat, terwijl er juist voor de maakindustrie nieuwe kansen moeten worden gecreëerd. Juist de coronacrisis heeft aangetoond dat we op veel vitale terreinen te afhankelijk zijn geworden van producten uit het buitenland. Er ontstaan volgens de gedeputeerde kansen voor 'reshoring'. Dat is het terughalen of versterken van productie op nationale of Europese schaal.

"Juist nu moeten we samen werk maken van een slimme en schone maakindustrie en zo het verdienvermogen van Nederland versterken", schrijven de gedeputeerden in een brief aan de Tweede Kamerleden.

'Verborgen parels'

Er zijn in Overijssel veel 'verborgen parels' die met vakkennis specialistische onderdelen maken voor producten over de hele wereld, constateert Van Hijum. Dat blijkt deze periode onder meer met de productie van beademingsapparaten door Demcon in Enschede en de productie van mondkapjes bij Auping in Deventer.

Overijssel heeft bovengemiddeld veel maakbedrijven en veel daarvan zijn MKB- en familiebedrijven. Een groot deel van de maakindustrie zit in de toelevering van bijvoorbeeld de Duitse auto industrie. Ook zijn er bedrijven die eindproducten maken die de wereld over gaan.