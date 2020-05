Enschedese drugsdealer komt voorlopig op vrije voeten vanwege broze gezondheid

Een 40-jarige verdachte drugsdealer uit Enschede komt voorlopig op vrije voeten. Dat is de uitkomst van een pro-formazitting voor de rechtbank in Almelo vrijdag. De Almelose rechters besloten dat de verdachte, die volgens zijn advocaat een bijzonder broze gezondheid heeft, naar huis mag.

De verdachte werd op 30 januari dit jaar na een lang politie-onderzoek aangehouden in de woning van zijn zus in Enschede. In de woning werd 167,2 gram cocaïne gevonden. Dat de man tegen de lamp liep komt waarschijnlijk omdat hij ruzie zou hebben met anderen in het drugsmilieu. Die zouden de politie op zijn spoor gebracht hebben.

De aanhouding was niet alleen grote pech voor de verdachte, maar ook voor zijn zus. Zij kreeg na de drugsvondst een aanzegging van de woningbouwvereniging dat ze de woning uit moet. Het dealen en bewaren van drugs wordt niet op prijs gesteld.

Besmetting met coronavirus

De verdachte heeft met het onderzoek meegewerkt en schuld bekend. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om het voorarrest zo snel mogelijk op te heffen. De man is hartpatiënt en loopt in de gevangenis een groot risico op besmetting met het coronavirus. De officier van justitie had er geen bezwaar tegen als de man vrij zou komen.

De man moet zich op 7 augustus in persoon melden bij de rechtbank in Almelo. Dan wordt zijn strafzaak inhoudelijk behandeld. Een medeverdachte in de zaak staat diezelfde dag voor de rechter.