Wout Weghorst kijkt uit naar herstart Bundesliga: "We hebben een protocol van 51 pagina's"

Voor de voetballiefhebber was het een zware periode zonder wedstrijden, maar vanaf morgen komt daar een einde aan. In Duitsland gaan de spelers het veld weer op. Wel in een leeg stadion, maar er wordt weer gevoetbald in de Bundesliga. Zo ook het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst uit Borne, al is de spits morgen nog geschorst tegen Augsburg.

Wij spraken de spits en hij is blij dat het weer gaat beginnen: "Uiteindelijk voetbal je om wedstrijden te spelen en wedstrijden te winnen. Als team hebben we natuurlijk onze doelstellingen, dat heb je als individu ook. We zijn natuurlijk halverwege, terwijl je gewoon op de goede weg bent en als het dan abrupt wordt afgebroken, dan is het wel lekker dat je de mogelijkheid hebt om het af te maken. Dus ik heb er zeker zin in."

Regels strikt opvolgen

Net als Weghorst is de trainer van Augsburg, Heiko Herrlich, er morgen ook niet bij. Hij verliet het spelershotel, waar spelers en staf een week in quarantaine moesten verblijven, om een potje huidcrème te kopen en dat is dus tegen de regels. "Duitsland is wel een heel gedisciplineerd land. De meeste mensen doen echt wat je voorgedragen wordt. Dat is denk ik ook de enige manier waarop het hele concept doorgang kan vinden. En om het uiteindelijk succesvol te laten worden, zullen die regels gewoon allemaal heel strikt opgevolgd moeten worden."

Protocol van 51 pagina's

Het is voor de spelers in ieder geval duidelijk dat ze zich aan veel regels moeten houden: "Het protocol wat we moeten opvolgen is 51 pagina's. Het is echt een heel concept met allerlei regels. Je kunt het zo gek niet bedenken. Sowieso al niet juichen met elkaar, wat natuurlijk vreemd zal zijn. De wisselspelers en de trainer zitten met een mondkapje op. Je mag zelfs niet spugen. Ik denk daar wel het zijne van, want je wordt allemaal natuurlijk uitvoerig getest. Dus waarom heb je al die testen als je weet dat iedereen gezond is? Maar dat zal wel een beetje met de buitenwacht te maken hebben, om te laten zien hoe goed en strikt iedereen het naleeft. Ik ben heel benieuwd hoe het uiteindelijk echt gaat zijn als je het gaat ervaren. Maar het zal natuurlijk wel bijzonder zijn."