Van der Kraan trekt FC Twente naar zijn hand met nieuwe visie: "Er lag hier geen plan, op geen enkel gebied"

De nieuwe beleidsvisie is onder meer opgesteld door Van der Kraan. Ook op technisch vlak. Daarover ging de 66-jarige bestuurder, die zelf niet op niveau heeft gevoetbald, vanochtend uitvoerig in gesprek in het programma Groot Onderhoud. Al werd er nog niet een concreet plan op tafel gelegd. "Het is ook aan de nieuwe directeur om dit uit te dragen."



Van der Kraan is in de uitzending kritisch op de werkwijze bij Twente, maar erkent zelf ook fouten te hebben gemaakt. In de kwestie rondom de karaktermoord op Wout Brama en de aanstelling van de technische staf heeft hij steken laten vallen. "Jij wilt graag horen dat ik fouten heb gemaakt, maar achteraf had ik dat wel anders moeten doen", zegt hij nu.

Ook het vertrek rondom technisch directeur Ted van Leeuwen werd uitvoerig besproken. Waar ze eerder harmonieus samenwerkten bij Vitesse, was de relatie bij FC Twente bekoeld. "Met Ted van Leeuwen heb ik wel een aanvaring gehad", erkent Van der Kraan. "Dat was in september. Daarna ben ik ook op vakantie gegaan. Maar nadien hebben we binnen de organisatie gewoon op een professionele wijze ons werk kunnen doen." Van der Kraan geeft echter aan dat hij de transparantie en de duiding miste in het beleid van Van Leeuwen om verder te gaan.

Desastreus financieel

Naast de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur en een compleet nieuwe trainersstaf, moet hij FC Twente ook financieel door deze crisis heen trekken. "Geen sinecure. We verwachten veertig procent minder omzet. Maar als er dit hele jaar gevoetbald wordt zonder publiek, is dat voor ons helemaal desastreus. Dan kun je meteen de deur dicht gaan doen"

