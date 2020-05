Waterstof Challenge bezorgt 'potten vol liefde' bij vrijwilligers in Overijssel

Een aantal vrijwilligers in Zwolle is vrijdag op een bijzondere manier in het zonnetje gezet door deelnemers aan de 24 Uur Waterstof Challenge.

Bij de Waterstof Challenge zouden deelnemers met hun wagens die op waterstof rijden dwars door Europa reizen. De Challenge was bedoeld om te laten zien dat waterstof een goed alternatief is voor diesel en benzine.

Maar dat evenement is afgeblazen vanwege de coronacrisis. En dus werd er gezocht naar een andere uitdaging.

Present

Die werd gevonden bij Present, een stichting zichzelf ook wel 'makelaar in het vrijwilligerswerk' noemt. Ze brengen mensen die hulp kunnen gebruiken in contact met vrijwilligers die dat kunnen bieden.

Arjan de Putter uit Deventer rijdt in een waterstofauto en kwam in contact met de stichting. In plaats van adressen in Europa te bezoeken, rijdt hij nu met zijn wagen door Overijssel. Van de stichting heeft hij potten met hartjes meegekregen, die hij bezorgt bij mensen die in de coronacrisis vrijwilligerswerk doen.

Saeed Zwolle

Een van de plekken waar een 'pot vol liefde' werd gebracht, was bij Saeed in Zwolle. Dat is een ontmoetingsplek met een restaurant in de binnenstad, die wordt gerund door statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning).

De pot werd overhandigd aan Dima Atabba. Ze komt uit Syrië en verblijft ruim drie jaar in Zwolle. In Syrië was ze apotheker, maar in Nederland kan ze dat vak niet uitoefenen, omdat haar diploma in ons land niet wordt erkend.

Gesloten

Dima kan goed koken en ze besloot om daar wat mee te doen. Ze kreeg de kans om als vrijwilliger in de keuken van Saeed te gaan werken. Ze maakt daar Arabische hapjes. Het restaurant was amper twee weken open, toen het ook al weer moest sluiten vanwege de corona-cirsis.

Dima en nog een paar andere vrijwilligers besloten om toch door te gaan, maar dan op een andere manier. Ze organiseerden een afhaal- en bezorgservice. Tot nu toe loopt dat goed.