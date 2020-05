Ben je het videobellen met alleen collega's zat? Laat een alpaca uit Lemelerveld mee 'vergaderen'

Het idee is overgewaaid uit Amerika, waar bedrijven met succes kippen en geiten aanbieden om mee te 'vergaderen'. De Alpacaboerderij in Lemelerveld biedt pakketten aan voor particulieren en bedrijven. De prijzen beginnen bij vijftig euro. Voor die prijs verschijnt een alpaca tien minuten in beeld tijdens je vergadering.

Videobellen met een alpaca uit Lemelerveld (Foto: RTV Oost)

Geld gaat naar bouw nieuw verblijf

"Het bedrag gaat volledig naar de verzorging van de dieren en de bouw van een nieuw verblijf", zegt Ebby van de Alpaca Boerderij, waarmee ze sinds 2017 ook high-tea's aanbiedt met alpaca's.

"Op het gereserveerde moment van de videocall zit ik klaar met een alpaca. Ineens komt dan zo'n dier in beeld, daar worden mensen blij van. Vervolgens kan ik zelf uitleggen wat we doen op de boerderij. Daarnaast geef ik er ook nog een rondleiding bij als mensen dat willen. Dat is bijvoorbeeld leuk voor schoolklassen die nu geen excursies of uitjes hebben."

Inmiddels hebben al meerdere bedrijven zich gemeld met het verzoek of een alpaca uit Lemelerveld mee mag vergaderen. Via de site van de boerderij is een tijdstip te boeken en kun je één van de zes alpaca's van de boerderij uitkiezen.