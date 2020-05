Twee Twentse medisch specialisten willen af van anderhalve meter

Hoogleraar en hartchirurg Jan Grandjean en anesthesioloog Alaattin Ozdemir zeggen in de Twentsche Courant Tubantia dat het hoog tijd is om de angst die in de samenleving is geslopen, weg te nemen. Angst is niet nodig en langdurige stress verzwakt de weerstand.

'Erop uitgaan juist goed'

In plaats van sociale contacten te vermijden zou het kabinet meer de nadruk moeten leggen op het verhogen van de weerstand. Erop uitgaan, bewegen en gezond eten zijn volgens hen een goed medicijn strijd tegen corona.

Het is een heilloze weg, zo zeggen Grandjean en Ozdemir, om beperkende maatregelen zo lang mogelijk vol te houden in de hoop dat er een vaccin komt. De kans bestaat namelijk dat het niet wordt gevonden. "We moeten ook andere behandelmogelijkheden verkennen."

Klein percentage overlijdt

Corona leidt volgens de medici helemaal niet tot buitensporig veel slachtoffers. Het zijn bovendien hoofdzakelijk ouderen, mensen met veel overgewicht en patiënten die meer onder de leden hebben, en de dood hoort nu eenmaal bij het leven. "Van de besmette mensen overlijdt slechts een heel klein percentage", stellen ze.

De specialisten zijn verbonden aan het Medisch Spectrum Twente en de Universiteit Twente maar doen hun uitspraken op persoonlijke titel.