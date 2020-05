Al 5600 seizoenkaarten verlengd bij FC Twente: "We zijn overdonderd"

Al 5600 supporters van FC Twente hebben hun seizoenkaart verlengd. Het is de eerste dag dat supporters van de club hun kaart konden verlengen. Dat is massaal gedaan. Vorig seizoen stond de teller na één dag op 1300 verlengingen. "We zijn overdonderd", zegt woordvoerder Richard Peters.

Ze zijn er goed in, supporters van FC Twente, in het steunen van hun club, door dik en dun. Dat bleek al na de degradatie van de club toen duizenden supporters geen twee keer hoefden na te denken over het verlengen van hun seizoenskaart. En ook vandaag wordt massaal steun betuigd aan de club.

Broodje beenham

Wat mogelijk helpt is de belofte van FC Twente om bij zo veel mogelijk supporters die hun seizoenkaart verlengen een broodje beenham langs te brengen. Het broodje warm vlees is beroemd in Nederland. Dat FC Twente twee jaar geleden degradeerde vonden veel supporters van andere clubs in de eredivisie niet zo erg, maar supporters die ook wel eens het uitvak van FC Twente bezochten vonden het wel jammer dat een broodje beenham er voorlopig niet meer in zat.

Maar natuurlijk betuigen de supporters die vandaag verlengen ook steun aan de club die het, net als de andere clubs in het betaald voetbal, moeilijk heeft. Er wordt al maanden niet meer gevoetbald en ook de aftrap van de nieuwe competitie laat nog even op zich wachten. En dan is het nog maar de vraag of supporters überhaupt naar binnen mogen.

Helemaal anders

"Dat klopt", zegt Peters. "Sportief moet je altijd afwachten wat er gebeurt, maar dit seizoen is het natuurlijk helemaal anders", verwijst hij naar de onzekerheden rond het wel of niet toelaten van supporters.

Supporters kunnen zich op verschillende manieren laten compenseren, ook per gemiste thuiswedstrijd. Die wedstrijden zijn dan in het seizoen 2021/2022 gratis. Het is ook mogelijk om per gemiste wedstrijd een bedrag gestort te krijgen op de Vestekaart waarmee supporters rond wedstrijd aankopen kunnen doen in het stadion. Tot een maximum van 100 euro. En supporters kunnen ervoor kiezen geen compensatie te vragen voor een gemiste wedstrijd.

Volgens Peters heeft geen van de drie opties de absolute voorkeur. De keuzes zijn netjes verdeeld over de drie opties.

Vijfduizend broodjes beenham op één dag bezorgen, is een onmogelijke opgave beseft ook Peters. Onder anderen oud-spelers van de club zijn druk met bezorgen maar alle supporters die verlengd hebben, trakteren op een broodje gaat niet lukken. Dat had de club ook al aangekondigd op haar site.

Tweede bezorgdag?

Alle supporters die vandaag verlengen, krijgen hoe dan ook een voucher zodat ze later in het stadion nog een broodje kunnen bestellen. "En misschien plakken we er nog wel een tweede bezorgdag aan vast", zegt Peters. Maar daar moet later vandaag nog een beslissing over worden genomen.